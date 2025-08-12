ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
Nyitókép: Police.hu

Bozótvágó késsel támadta feleségét egy férfi Tapolcán

Infostart

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai elfogták a 39 éves helyi férfit, és kezdeményezték a letartóztatását.

Könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a Tapolcai Rendőrkapitányságon egy 39 éves helyi lakossal szemben.

Augusztus 10-én éjszaka, szóváltást követően a férfi egy bozótvágó késsel fenyegette meg feleségét, és ennek nyomatékot adva több széket is összevágott.

Ezután a nő beült az autóba a gyermekeivel, és megpróbált elmenekülni. Erre a férfi dühében betörte az autó hátsó szélvédőjét, többször megütötte a feleségét, miközben a késsel szúró mozdulatokat tett felé.

A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit, majd előállították. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

Belföld

bozótvágó kés

tapolca

kapcsolati erőszak

