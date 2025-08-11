ARÉNA
money coin stack growing business.chart finance and Investment concept.
Nyitókép: bumbumbo/Getty Images

A HOLD segít a pénzügyekben

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Még mindig nincs olyan óra a középiskolákban, ami kellően felkészítené a végzős diákokat a pénzügyi döntésekre. A Tanulópénz, vagyis a HOLD Alapkezelő által támogatott középiskolai pénzügyi edukációs program ezen igyekszik segíteni.

Az edukációs program célközönsége a 11–12. évfolyamokban tanuló diákok – mondta Kiss Mátyás. a Hold Alapkezelő Tanulópénz projektjének vezetője az InfoRádióban. „A cél, hogy javítsuk az általános pénzügyi műveltséget, és hogy edukáljuk a diákokat. Kicsit bulvárcímesen: az a cél, hogy mindenki meg tudja különböztetni a részvényt a kötvénytől, a hozamot a kamattól, tehát hogy nagyjából tisztázzuk az alapvető pénzügyi fogalmakat. Nem fölkészíteni akarunk ilyen pályára diákokat, tehát ezzel nem az ilyen irányú továbbtanulást akarjuk megalapozni. De

pénzügyei mindenkinek lesznek, akár orvos lesz, akár ügyvéd, mérnök vagy bármi. Mindenkinek a saját pénzügyeit kezelnie kell, mindenkinek tudnia kell alapszinten tájékozódni az ilyen jellegű információk között.

Ezt szeretné támogatni a projekt.

Másfél éve született meg az ötlet. „Mi tanévekben gondolkozunk, és az előző volt az első teljes tanév, amikor szeptembertől a tanév végéig folyamatosan ment a program, és most szeptembertől folytatódik. A következő tanévben öt különböző iskolában leszünk ott. Ahogy sikerül megbeszélni az iskolával, a legjellemzőbb, hogy az osztályfőnöki órák egy részét erre szánjuk, minden harmadik vagy negyedik osztályfőnöki órára bemegyek.

Kiss Mátyás szerint

jobb lenne, ha kötelező tantárgy lenne a pénzügyi ismeretek, mivel általában véve is alacsony a pénzügyi műveltség Magyarországon.

Ennek nyilvánvalóan vannak történelmi okai is: az országban csak körülbelül 35 éve van piacgazdaság, előtte más volt a gazdasági berendezkedés.

„Például meg szoktam kérdezni a diákoktól órán, és ebből kialakul egy beszélgetés, hogy miért annyiba kerülnek a dolgok, amennyibe? Vagy mondok egy másik példát, mi az, ami mozgatja a forint–euró árfolyamot? Ez mitől függ? Nyilván senki nem tudja megmondani, mi lesz holnap, de hogy nagyon messziről nézve hogy működnek ezek a folyamatok. Nagyon fontos dolog szerintem általában véve a jó kérdések feltevése is. A pénzügyi tudatosság a cél” – tette hozzá Kiss Mátyás, a HOLD Alapkezelő Tanulópénz projektjének vezetője az InfoRádióban.

A HOLD segít a pénzügyekben

diák

hold alapkezelő

pénzügyek

edukáció

