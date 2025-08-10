ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap
Már megy az üzengetés a leállt EESZT rendszer miatt

Infostart

Még midig áll az EESZT hibája, azaz nem lehet nem lehet e-recepteket kiváltani, és a kórházak nem férnek hozzá a betegdokumentációkhoz. KÖzben beindult a poltikai üzengetés is.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk pénteken kora délután súlyos informatikai hiba lépett fel az elektronikus közigazgatás több rendszerében, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT).

A hibát egy hardveres meghibásodás okozta, amelyet a szakemberek a gyártó nemzetközi céggel együttműködve azonosítottak, és az elhárítást azonnal megkezdték - ezt már az Energiaügyi Minisztérium közleménye írja.

Azt teszik még hozzá, hogy az Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, ahogy az okmányigénylési rendszerek és a VENDÉGEM Szállás alkalmazás is zavartalanul működik.

Az EESZT azonban továbbra is elérhetetlen,

ami komoly fennakadásokat okoz az egészségügyi ellátásban: nem lehet e-recepteket kiváltani, és a kórházak nem férnek hozzá a betegdokumentációkhoz.

A Belügyminisztérium intézkedései

  • Felírási Igazolással a gyógyszerek támogatással kiadhatók.
  • Egyéb orvosi dokumentáció alapján a gyógyszerek teljes áron kiválthatók.
  • Papíralapú vények továbbra is támogatással érvényesek.
  • Az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontjain papíralapú receptírás is biztosított

Politikai vita a leállás kapcsán

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, élesen bírálta a kormányt és Takács Péter egészségügyi államtitkárt, amiért szerinte késlekedtek a reagálással. Magyar szerint „nem digitális harcosokról és polgári körökről kellene hadoválni, hanem működő államot kellett volna létrehozni”.

Takács Péter válaszul közölte, hogy a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, és a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást fognak adni. Az államtitkár a betegek és gyógyszerészek megértését és türelmét kérte.

Az RTL Híradójának riportja szerint a leállás azért gond, mert 10-ből 9 beteg e-recepttel akarja kiváltani gyógyszerét. Keczéry Attila a MAK titkára, maga is háziorvos arról beszélt, hogy az orvosi ügyeleteken pedig az a gond, hogy az itt dolgozó orvosoknak "nincs papír alapú receptje, mert erre nem szerződtek, csak digitálisra".

A leállás az EESZT 2017-es indulása óta az egyik legsúlyosabb technikai fennakadásnak számít. A helyreállítás pontos időpontja egyelőre nem ismert.

