Nagy változás jön a magyarországi közutakon

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15:00 órától augusztus 10-én, vasárnap 22:00 óráig lett volna érvényben.

A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást - olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

A kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22:00 óra és vasárnap reggel 06:00 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul:

2025. augusztus 9. (szombat) 15:00-22:00,

2025. augusztus 10. (vasárnap) 6:00-22:00.

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja.