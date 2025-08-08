Másként védik a magyar politikusokat az egyenruhások

A háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve változtatta meg a kormány a vezetők védelmét – vette észre a hvg.hu. A változásokról szóló rendeletet csütörtök este a Magyar Közlönyben tették közzé, a rendelet a veszélyhelyzet miatt felülírja a rendőrségi, a nemzetbiztonsági és a honvédelmi törvényt.

Egyedi kormánydöntés alapján a rendőrség helyett a honvédség és a nemzetbiztonsági szolgálatok is elláthatnak személyvédelmi, illetve létesítményvédelmi feladatokat. A honvédséget ilyenkor nem terheli a törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség. A honvédelmi minisztert mostantól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat védi.

A vezetők védelme esetében is érvényes, hogy a szükségesség és arányosság követelménye betartásával szabad intézkedni, egyébként az illető fegyveres szervezet tagjára vonatkozó szabályokat kell követni.

Bármilyen intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazása ellen panaszt annak a szervnek a vezetőjénél lehet tenni, amely a védelmet ellátja.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter állandó védelmét mostantól a saját irányítása alá tartozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi meg és látja el, mint ahogy a vele együtt élő családtagjait (például a feleségét, Szentkirályi Alexandra Fidesz-politikust, volt kormányszóvivőt) is, „ha alapos okból védelmük szükséges”, és másokat, akiknek a védelme a miniszter védelméhez „kapcsolódóan szükségessé válik”.