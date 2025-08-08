ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.62
usd:
340.52
bux:
0
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütételén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (NKE HHK) budapesti campusán, a Zrínyi Miklós laktanyában 2024. október 12-én.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Másként védik a magyar politikusokat az egyenruhások

Infostart

A rendőrség mellett a honvédség és a titkosszolgálat is elláthatja vezetők személyi védelmét – derül ki a Magyar Közlönyben csütörtök este közzétett rendeletből.

A háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve változtatta meg a kormány a vezetők védelmét – vette észre a hvg.hu. A változásokról szóló rendeletet csütörtök este a Magyar Közlönyben tették közzé, a rendelet a veszélyhelyzet miatt felülírja a rendőrségi, a nemzetbiztonsági és a honvédelmi törvényt.

Egyedi kormánydöntés alapján a rendőrség helyett a honvédség és a nemzetbiztonsági szolgálatok is elláthatnak személyvédelmi, illetve létesítményvédelmi feladatokat. A honvédséget ilyenkor nem terheli a törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség. A honvédelmi minisztert mostantól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat védi.

A vezetők védelme esetében is érvényes, hogy a szükségesség és arányosság követelménye betartásával szabad intézkedni, egyébként az illető fegyveres szervezet tagjára vonatkozó szabályokat kell követni.

Bármilyen intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazása ellen panaszt annak a szervnek a vezetőjénél lehet tenni, amely a védelmet ellátja.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter állandó védelmét mostantól a saját irányítása alá tartozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi meg és látja el, mint ahogy a vele együtt élő családtagjait (például a feleségét, Szentkirályi Alexandra Fidesz-politikust, volt kormányszóvivőt) is, „ha alapos okból védelmük szükséges”, és másokat, akiknek a védelme a miniszter védelméhez „kapcsolódóan szükségessé válik”.

Kezdőlap    Belföld    Másként védik a magyar politikusokat az egyenruhások

rendőrség

honvédség

titkosszolgálat

politikusok

vezető

személyi védelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda
A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Kijelentette: az orosz-amerikai - körvonalazódó - csúcstalálkozó negatív következménye lehet, hogy "mellékszereplők leszünk a saját kontinensünkön", pozitív következménye viszont a béke. Az EU vezetőiben nem bízik, szerinte német és francia vezetésével azonnal orosz-európai csúcsra van szükség.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepetés: így reagált a forint az inflációra

Meglepetés: így reagált a forint az inflációra

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási átszervezés az első magyarországi akkugyárban: többszáz dolgozót érint, mi lesz az üzemmel?

Óriási átszervezés az első magyarországi akkugyárban: többszáz dolgozót érint, mi lesz az üzemmel?

Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

The escalation faces opposition in Israel, including from hostage families, while there is also concern that more Palestinian civilians will be killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 08:59
Szamos Miklós másik cukrászdájánál is rendőrök és behajtók jelentek meg
2025. augusztus 8. 08:47
Más bankot is elért a dupla terhelések átka – itt a magyarázat
×
×
×
×