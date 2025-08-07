Folyamatosan csökken a Balaton vízszintje, fontos határhoz közelít

Az elmúlt 3 napon folyamatosan csökkent a Balaton vízszintje. Míg a hétfőn 84 centis volt a tó, csütörtök reggel már csak 81 centit mértek.

Az északi parton jellemzően még 20 fokot sem éri el víz hőmérséklete, bár a Tihanyi-révnél már 22 fokos a Balaton.

Pár nappal ezelőtt az Inforádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arról beszélt, hogy "az egész évet figyelembe véve az átlagos csapadékmennyiség nem nagyon változott az elmúlt években, viszont ugyanaz a mennyiség nagyon rövid idő alatt és nagyon intenzíven hullik le.

Kevés az áztató, hosszú eső, amire viszont nagy szüksége lenne a folyóknak, a tavaknak, a vízgyűjtő területeknek, a földeknek és a talajvíznek is.

A Balaton vízállása jelenleg 84 centiméter, ami nem számít rendkívülinek, sőt az elmúlt években több olyan alkalom is volt, amikor augusztus első napjaiban ennél jóval alacsonyabb volt - mondta Siklós Gabriella.