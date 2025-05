13 regionális központban folytatódik az MCC nemzetközi technológiai konferenciája

A Mathias Crovinus Collegium által szervezett konferencia célja, hogy a technológia társadalmi, oktatási és geopolitikai hatásairól szóló párbeszéd ne csupán Budapest privilégiuma legyen, ezért az MCC június 5-én Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Kolozsváron is szakmai előadásokkal, panelbeszélgetésekkel és közönségtalálkozókkal várja az érdeklődőket.

Juan Martín López Fidanza, a Pontifical Catholic University of Argentina kutatási igazgatója a mesterséges intelligencia társadalmi és politikai hatásait elemzi, különös tekintettel a latin-amerikai térség tapasztalataira. Előadásában arra világít rá, hogyan formálják át az új technológiák a közélet működését, és miként válhat a digitális innováció a társadalmi bizalom erősítőjévé vagy megbontójává.

A rendezvény vendége Chad C. Pecknold, a Catholic University of America professzora, aki a személyes méltóság, közösségi identitás és az értékalapú gondolkodás fontosságát hangsúlyozza a digitális korszakban. Előadásaival arra hívja fel a figyelmet, hogyan őrizhetők meg az emberi léptékű közösségek és a személyesség egy olyan világban, ahol a technológia egyre nagyobb szerepet játszik a közélet és a magánélet szervezésében is.

A globális dél nézőpontját Saroj Bishoyi az indiai Vivekananda International Foundation tudományos főmunkatársa, technológiai szakértő képviseli, aki a fejlődő országok digitális átalakulását kutatja. Előadásaiban különösen az oktatás és a munkaerőpiac változásaira összpontosít, és azt vizsgálja, milyen társadalmi kihívásokkal jár a mesterséges intelligencia elterjedése ott, ahol a technológiai infrastruktúra fejlődése még nem egyenletes.

Az MCC regionális központjaiban is bemutatkoznak a konferencia további külföldi vendégelőadói, akik különböző földrészek tapasztalatait és kihívásait hozzák közelebb a hazai közönséghez.

Az MCC Budapest Summit on Technology and Society célja, hogy választ adjon arra, miként található meg az egyensúly az innováció és a hagyományos értékek között egy gyorsan változó világban. Az MCC Budapest Summit rendezvénysorozat az MCC hosszú távú küldetésének is része: a nemzetközi tudásmegosztás, a közösségi párbeszéd és a szellemi értékek megerősítése a Kárpát-medence minden régiójában.