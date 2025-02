Ha ilyet vett az Aldiban, ne egye meg!

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. tájékoztatása alapján a Job Service Hungary Kft. által forgalmazott, BBQ Marha Burger Húspogácsa 200 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte az áruházlánc a termék feltételezett szalmonellaszennyezettsége miatt - derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a honlapjáról.

Az Aldi közölte azt is, egy önellenőrzés vezetett nyomra, rögvest intézkedtek is, kivonták a forgalomból a terméket, intézkedtek a fogyasztók értesítéséről is a visszahívás érdekében is.

Pontosan ezt a terméket érinti az ügy:

Megnevezés: BBQ Marha Burger Húspogácsa 200 g

Cikkszám: 714670

Minőségmegőrzési idő: 2025. 02. 21.

Tételazonosító: 250620127

Beszállító: JOB SERVICE HUNGARY Kft.

Probléma: Szalmonella feltételezett jelenléte a termékben

Az NKFH arra kér mindenkit, hogy a fenti azonosítóval rendelkező terméket ne fogyassza el, hanem vigye vissza az Aldi bármelyik áruházába.