Szijjártó Péter a párbeszéd és a béke reménye közti összefüggésről beszélt – a nap hírei

Magyarország korrekt megállapodásra törekszik az Európai Bizottsággal, és a kormány maximálisan elkötelezett a vállalások teljesítése mellett – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón kiemelte: Magyarország energiaellátása biztosított. A jövőben benyújtandó napelemes pályázatoknál azonban változtatnak a betáplálás szabályain. Hangsúlyozta: Magyarországon is rendkívül nagy inflációt, és árfolyamproblémákat jelent az, hogy az energiaárak elszabadultak Európában, ezért sok változtatásra van szükség a magyar energiarendszerben. Beszélt arról is, hogy Magyarország képes volt megvalósítani Európa legnagyobb rezsitámogatási programját, de ez sem változtat azon, hogy az államnak további támogatási akciókat kell indítani. Szólt arról is, hogy holnaptól postázzák a nemzeti konzultáció kérdőíveit.

Ha a Nyugat és Oroszország nem beszél egymással, azzal feladják a béke reményét is – figyelmeztetett a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter az Oroszországi Energiahét alkalmával rendezett beszélgetésen kiemelte: rendkívülinek számít, hogy egy európai uniós és NATO-tagállam külügyminisztereként részt vesz egy orosz rendezvényen, azonban Magyarország még nem adta fel a reményt, hogy minél előbb béke legyen Ukrajnában. A tárcavezető megismételte: érdekeltek vagyunk az energetikai együttműködés fenntartásában Oroszország és Magyarország között.

Még ebben az évben visszatölthetik a stratégiai olajkészleteket – mondta az energetikáért felelős államtitkár. A Technológiai és Ipari Minisztérium közleményében Steiner Attila hozzátette: a kormány kiemelt célja, hogy a lakosság és a gazdaság számára folyamatosan biztosított legyen a megfizethető üzemanyag. A nyáron felszabadított stratégiai tartalékok jelentős hányadának visszatöltésére első részleteként közel 50 millió liter gázolaj megvásárlásáról született döntés.

Rendkívüli körülmények alakultak ki a magyarországi szántóföldi növénytermesztésben az idei súlyos aszály, valamint az orosz-ukrán háború okozta gazdasági nehézségek miatt - hangsúlyozta a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt a Betakarítási Koordinációs Bizottság ülése utáni elmondta: az idei aszály miatt jelentősen csökkentek a termésátlagok már a nyári aratásnál is: a szokásos 5-5,5 millió tonna búza helyett csak 3,9 millió tonnát takarítottak be. Már akkor látszott, hogy az őszi betakarításnál is súlyos lesz a helyzet.

A várakozásoknak megfelelően változatlan, 13 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB. Eszerint a forint gyengülése ellenére sem emeli tovább a kamatot a jegybank, ahogy azt két hete már jelezte. A hír után további gyengülésnek indult a forint árfolyam. 434-nél is járt az euro jegyzése, a dollárral szemben is újabb történelmi mélypontot ért el a hazai fizetőeszköz.

Heteken belül folytatódnak az egyeztetések a jövő évi minimálbérről a felek tegnap (szer) tartott konzultációja után – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A LIGA Szakszervezetek elnöke az InfoRádióban elmondta: konkrét számok nem hangzottak el. Mészáros Melinda hangsúlyozta: várják a Pénzügyminisztérium adatait. A további egyeztetéseken figyelembe kell venni az infláció alakulását és a gazdasági növekedést is. Úgy fogalmazott: ilyen kiszámíthatatlan időszakkal korábban még nem találkoztak. A LIGA Szakszervezetek elnöke kiemelte: a munkahelyek megőrzése az alapja a további tárgyalásoknak.

Novembertől változik egyes kormányablakok nyitvatartása. A kormány által előírt 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentés miatt november 2-a és március 17-e között egyes, kisebb forgalmú kormányablakokban és okmányirodákban szünetel az ügyfélfogadás. Továbbra is minden járásban és fővárosi kerületben legalább egy kormányablak nyitva tart majd.

Az ország több pontján is igényelhető a majomhimlő elleni védőoltás – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az olthatóságról és az oltás szükségességéről minden esetben az oltóorvos dönt. A majomhimlő elleni védőoltás két adagból áll, amelyek 4 hét különbséggel adhatók be. A védettség a teljes oltási sorozat felvételével alakul ki. A majomhimlő elleni oltás önkéntes és térítésmentes.

A költségvetési kiadások csökkentését javasolja a kormányoknak az IMF az infláció visszaszorítása érdekében. A Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint a teljes globális államadósság idén a GDP 91 százaléka lesz, 7,5 százalékponttal magasabb a koronavírus-járvány előtti szintnél. Az IMF ugyanakkor hangsúlyozza: a kormányoknak úgy kellene korlátozniuk költségvetési kiadásaikat, hogy célzott intézkedésekkel a lakosságnak csak a legsebezhetőbb rétegeit segítsék.