Újabb telepeket létesít Izrael a megszállt területeken

Izrael 19 új telep létesítését hagyta jóvá Ciszjordániában. Ezzel az elmúlt években létesített új telepek száma már 69-re nő a megszállott területen – idézte a The Guardian Bezalel Szmotrich pénzügyminisztert. A szélsőjobboldali politikus tette közzé a telepítésre vonatkozó tervet, amelyben az új telepek között két olyan is szerepel, amelyet 2005-ben már felszámoltak. A hvg.hu szemléje szerint a terv emellett több, korábban létesített telep legalizálását is előirányozza.

Izrael 1967-ben foglalta el Ciszjordániát, Kelet-Jeruzsálemet és Gázát, Ciszjordániába azóta félmillió zsidót telepítettek.

A telepeket a nemzetközi jog törvénytelennek tekinti.

A lépés szembemegy az október 10-én aláírt tűzszüneti megoldással is, amennyiben az egy lehetséges palesztin államra tesz javaslatot.

(A nyitóképen: Palesztin férfiak nézik egy kiégett autó roncsát 2025. július 31-én, miután hajnalban zsidó telepesek megtámadták a ciszjordániai Rámalláh közelében fekvõ Szilvad települést. A támadók nyolc autót felgyújtottak, egy palesztin életét vesztette.)