Infostart.hu
2025. december 22. hétfő
24 óra Ukrajna Otthon Start
Egészen különös, 7 milliárdos szerencséje lehet

Infostart

Elindult a Szerencsejáték Zrt. év végi extra nyereményjátéka: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó-szelvényekkel már a „Szilveszteri Szuperlottó” rekordösszegű jackpotjáért lehet játszani. A várható főnyeremény 7 milliárd forint, amely az alapjáték történetének eddigi legnagyobb összege.

A rendkívüli nyereményjáték miatt az Ötöslottó fogadási ideje a szokásosnál hosszabb: a szelvényeket egészen december 31-én 23:00 óráig be lehet küldeni. Fontos változás a sorsolási rendben, hogy december 27-én, szombaton csak a Luxort és a Jokert húzzák ki - írja az index.hu.

Az Ötöslottó ünnepi sorsolására 2026. január 1-jén, 0 óra 20 perctől kerül sor, amelyet élőben közvetít a Duna csatorna. Aki lemarad az éjszakai adásról, aznap délután 17:45-től a TV2-n tekintheti meg az ismétlést.

Rekordösszeg és a részvétel szabályai

A játékban a december 20-i sorsolás utáni rendszernyitástól megvásárolt szelvények vesznek részt. A 7 milliárd forintos főnyeremény kiegészíti az aktuális jackpotot, azonban ez az extra összeg kizárólag a telitalálatos szelvényre vonatkozik, az alsóbb nyerőosztályokat nem érinti.

Ha az újév első órájában nem születik telitalálatos szelvény, az extra keret nem adódik hozzá a további halmozódáshoz.

A 2026. január 3-i sorsoláson a főnyeremény már a szokásos halmozódási szabályok szerint alakul tovább.

A Szilveszteri Szuperlottó tétje jelentősen meghaladja a korábbi csúcsokat:

az eddigi legnagyobb, 6,6 milliárd forintos jackpotot 2024 őszén rögzítették.

2025-ben háromszor vittek el milliárdos nagyságrendű összeget, a legmagasabb ekkor 4 milliárd forint volt.

2025. december 22. 05:28
