Három nap korlátlan internetet ad karácsonyra a One

Három napra lekapcsolja az adatforgalmi számlálót a One – írja a hvg.hu. December 24. és 26. között azok a lakossági és vállalati mobilos ügyfelek is korlátlanul mobilnetezhetnek, akiknek a tarifacsomagja egyébként nem tartalmat ilyen lehetőséget.

A szolgáltató közleése szerint SMS-ben fogja értesíteni az 1,7 millió ügyfelét, akik három napra ingyenesen megkapják a korlátlanságot. Az ügyfeleknek nincs dolguk az aktiválással.

A One emellett január 12-éig a vezetékes és műholdas tévészolgáltatásra előfizetői ügyfeleinél díjmentesen elérhetővé teszi a Canal+ Action csatorna műsorát.