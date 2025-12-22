ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 22. hétfő Zénó
Woman with red hair looking on screen of her mobile phone.
Nyitókép: Guido Mieth/Getty Images

Három nap korlátlan internetet ad karácsonyra a One

Infostart

A telekommunikációs szolgáltató ingyenesen biztosítja a korlátlan mobilinternetet 1,7 millió lakossági és vállalati ügyfele számára.

Három napra lekapcsolja az adatforgalmi számlálót a One – írja a hvg.hu. December 24. és 26. között azok a lakossági és vállalati mobilos ügyfelek is korlátlanul mobilnetezhetnek, akiknek a tarifacsomagja egyébként nem tartalmat ilyen lehetőséget.

A szolgáltató közleése szerint SMS-ben fogja értesíteni az 1,7 millió ügyfelét, akik három napra ingyenesen megkapják a korlátlanságot. Az ügyfeleknek nincs dolguk az aktiválással.

A One emellett január 12-éig a vezetékes és műholdas tévészolgáltatásra előfizetői ügyfeleinél díjmentesen elérhetővé teszi a Canal+ Action csatorna műsorát.

