Bejelentés - 20,8 százalékos emelés jön január 1-jén a pedagógusoknak, ha lesz EU-s megállapodás

2022.10.13. 13:38

Méltányos-e fenyegetni és kirúgni alacsony keresetű tanárokat?

Gulyás Gergely: indokolt a tanárok követelése a bérrel kapcsolatban. Senkinek nem lehet baja abból, hogy jogszerű tiltakozásban vesz részt, olyanban, ami a béremelésre irányul. Azért, mert valaki jogszerűen tüntet vagy sztrájkol, semmilyen retorzió nem érheti. De a jogszabályokat be kell tartani, a pedagógusoknak is. Ha egy munkás vagy egy akadémiai ember nem megy be dolgozni, annak is munkajogi következményei lehetnek. A polgári engedetlenség? Olyan nincs. (...) A polgári engedetlenségnek tipikus példája volt annak idején a kordonbontás, annak a jogszerűtlenségét is vitattam annak idején.