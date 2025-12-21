ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap Tamás
Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2018. július 28-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Felmérték Orbán Viktor erdélyi támogatottságát, Magyar Péter ennek nem örülhet

Infostart / MTI

Az erdélyi magyarok körében Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus, több mint 90 százalékuk bízik benne, míg a magyar ellenzéki politikusok bizalmi indexe a román pártok népszerűségi szintjén áll - derült ki a kolozsvári SoDiSo Research által készített, a Maszol.ro hírportál által ismertetett közvéleménykutatásból.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Eurotrans Alapítványa számára készített felmérés következtetéseiről Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt a hírportálnak, egy vasárnap megjelent interjúban.

Elmondása szerint az erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív felmérés adataiból egyértelműen kiderül, hogy az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a jövő tavaszi magyarországi választásokon, és mi következik utána.

Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében:

92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.

Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony" - idézte a Maszol az RMDSZ stratégiai igazgatóját.

A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

A Maszol érdeklődésére Barna Gergő szociológus megerősítette, hogy a felmérést a SoDiSo Research közvélemény-kutató cég végezte az Eurotrans Alapítvány megbízásából, 2025. november 6-22. között, 1225 fő személyes megkérdezésével.

közvélemény-kutatás

orbán viktor

erdély

