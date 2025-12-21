Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Bár a SpaceX nem nyújt szolgáltatást Oroszországnak, a terminálokhoz az orosz erők harmadik országokon keresztül, polgári termékként jutnak hozzá. A szakértők szerint a globális piacon – Londontól Tokióig – bárki számára elérhető egységeket feketepiaci csatornákon vagy zsákmányolás útján juttatják el a frontra - írja terjedelmes összeállításában az euronews.com.

A rendszer földrajzi korlátozásait (geofencing) szoftveres módosításokkal, a firmware átírásával vagy helyadat-manipulációval (spoofing) kerülik meg. Ezáltal a terminál azt érzékeli, mintha engedélyezett régióban működne, miközben valójában egy ukrajnai hadműveletet támogat.

Stratégiai előny a drónhadviselésben

A Starlink-terminálokkal felszerelt orosz UAV-k, mint például a Molniya-2 csapásmérő platform, jelentős előnyökhöz jutnak.

A műholdas kapcsolat nehezebben lokalizálható és blokkolható, mint a hagyományos rádiófrekvenciás adatlinkek.

Az operátorok folyamatos videóképet kapnak, és menet közben módosíthatják a drón útvonalát, ami döntő a mozgó célpontok (például tüzérség vagy konvojok) elleni támadásoknál.

A műholdas hálózat lehetővé teszi a mélységi csapások végrehajtását az ukrán elektronikus hadviselési (EW) rendszerek hatósugarán túl is.

Ukrajna eddigi sikereit nagyrészt az elektronikus hadviselésnek köszönhette, amellyel többezer orosz drónt bénított meg GPS-zavarás és rádióblokkolás útján.

A Starlink militarizálódása azonban semlegesítheti ezt a védelmet, mivel a műholdas adatkapcsolat ellenállóbb a földi zavarással szemben.

A helyzet rávilágít a polgári technológiák hadászati célú felhasználásának veszélyeire, ami a jövőben szigorúbb, a fegyverkereskedelemhez hasonló állami felügyeletet tehet szükségessé a műholdas eszközök piacán.