Lázár János egyes fideszesek hülyeségéről és rongyrázásáról

A miniszter meglehetősen borúlátóan nyilatkozott a tavalyi kegyelmi botrány hosszú távú hatásairól. Kijelentette, hogy amennyiben a Fidesz 2026-ban nem nyeri meg a választásokat, annak az ügy lesz az egyik fő oka, mivel ez a botrány vált minden politikai folyamat „alfájává és ómegájává” - olvasható az index.hu összefoglalójában.

Lázár János éles kritikával illette Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter felelősségét. Véleménye szerint az igazságügyi tárca vezetőjének lett volna a feladata szűrni, hogy mit ír alá a köztársasági elnök.

Varga Judit visszatérését és politikai szerepeltetését rossz ötletnek tartja,

mert az a volt férjével (Magyar Péterrel) való szembeállítás miatt „Mónika-show-vá” silányítaná a közbeszédet.

Magyar Péterrel kapcsolatban megjegyezte: a miniszterelnöki stratégiától eltérően ő maga készen állna a vitára az ellenzéki politikussal.

„Hülyeség” a magánrepülő és a jacht

A közlekedési miniszter ismételten kikelt a látványos luxus és a „rongyrázás” ellen. Úgy fogalmazott, hogy bár a kormányzásuk sok embert tett gazdaggá, a felesleges magánrepülőzést és jachtozást a gazdagok körében is a „hülyeség” kategóriájába sorolja. Kiemelte, hogy a magyar népi társadalom nem tolerálja a szélsőséges vagyoni különbségek hivalkodó mutogatását.

Orbán Viktor sikere és a választások megnyerése

Lázár szerint a miniszterelnök sikerének titka a „lefordítási képesség”: a bonyolult nemzetközi és brüsszeli folyamatokat úgy tudja átadni, hogy azt a választók is megértsék. Hozzátette, hogy ő maga is azért járja az országot, mert „ért az emberek nyelvén”, és szent meggyőződése, hogy a választásokat „alulról”, a helybéliek közvetlen megszólításával kell megnyerni.