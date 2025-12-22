Ha T-Rexben alszol, akkor azt azonnal hagyd abba

A T-rex póz lényege, hogy alvás közben a karokat szorosan behajlítva a mellkashoz húzzuk. Dr. Raj Dasgupta alvásgyógyász szerint ez a pozíció folyamatos nyomást gyakorol a könyök és a csukló idegeire, miközben lassítja a véráramlást - írja a glamour.hu.

A tartósan behajlított könyök miatt az idegek szűk csatornákba szorulnak, ami a kéztőalagút-szindrómához hasonló irritációt válthat ki. Kieran Sheridan gyógytornász hangsúlyozza: ha ébredés után meg kell rázni a kezünket, hogy visszatérjen belé az élet, az a szervezet vészjelzése, hogy az idegrendszer nem működik megfelelően.

A biztonság keresése

A szakértők szerint azért választjuk öntudatlanul ezt a pózt, mert az összekuporodás biztonságérzetet nyújt. Amikor az idegrendszer stressz, szorongás vagy trauma miatt magas készültségi állapotban van, a test alvás közben is védekező pozíciót vesz fel. Judit Merayo Barredo klinikai pszichológus szerint az ilyen módon alvók gyakran feszült izmokkal és érzelmi nehézségekkel ébrednek.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár a probléma kezdetben konzervatív módszerekkel – például az alvópóz megváltoztatásával – jól kezelhető, a tartósan fennálló nyomás hetek vagy hónapok alatt maradandó idegkárosodáshoz vezethet. Forduljunk szakemberhez, ha az alábbiakat tapasztaljuk:

a zsibbadás napközben is fennmarad;

gyengének érezzük a szorításunkat;

éles fájdalom jelentkezik a karban;

gyakran kiejtjük a tárgyakat a kezünkből.

A „törölköző-trükk”

A tudatos változtatáshoz segítség lehet, ha éjszakára lazán egy törölközőt tekerünk a könyökünkre, ami fizikailag megakadályozza a kar görcsös behajlítását, így tehermentesíti az idegeket az éjszaka folyamán.