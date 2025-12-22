Repülővel utazik karácsonykor? Ennyivel előbb kell Ferihegyre érkezni

November is egy erős hónap volt - mondta el a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Egész évben azt látjuk, hogy 1,5 millió fő fölött van a havi utasforgalom, és novemberben is másfél millió fölött voltunk. Igaz, hogy ebben a hónapban nem olyan sokkal, de elértük a másfél milliót, sőt meg is haladtuk egy kicsivel. Ebből az is látszik, hogy a szezonalitás egyre inkább kezd eltűnni a budapesti repülőtér forgalmából, míg korábban az volt a jellemző, hogy inkább a nyári hónapok, 3-4 hónap volt nagyon erős. Most ez az erős utasforgalom, dinamikus növekedés folyamatosan az egész évre jellemző. Úgyhogy a másfél millió fő 11 százalékkal több, mint a tavalyi novemberi időszakban. Meg fogjuk közelíteni a 20 milliót az év végére, ami abszolút rekordnak számít."

Valentínyi Katalin a Cargo üzletágról is beszélt.

Mint mondta: „a cargo üzletágról is az egész éves felívelés mondható el, novemberben is folytatódott az igen robusztus növekedés, 40 ezer tonna fölött volt a havi árumennyiség. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy nagyon sokan már novemberben elkezdik rendelni az ajándékaikat, tehát november és különösen a december mindig nagyon erős az áruforgalom tekintetében, ez látszott idén is. A Cargóban szintén rekordot várunk év végére, míg tavaly a 300 ezer tonnát tudtuk túlszárnyalni év végére, idén minden bizonnyal a 400 ezer tonna fölött leszünk.”

Az ünnepi időszakban érkezzünk korábban a repülőtérre

Arról is szó volt, hogy az igen erős ünnepi időszakban az utasoknak a megszokottnál is előbb kell kiérkezni a repülőtérre. Különösen azok az utasok figyeljenek erre, akik a schengeni zónán kívülre utaznak, hiszen ilyenkor útlevélellenőrzésen is át kell esniük.

„Egy irattal többet kell ellenőrizni, amíg ők be tudnak csekkolni, vagy be tudnak menni a tranzitzónába, és mivel rengeteg az utas a terminálon, nyilvánvalóan ez több időt vesz most igénybe, úgyhogy azt kérjük azoktól, akik távolabbra utaznak, hogy három órával hamarabb érkezzenek meg a repülőtérre, szánjanak elegendő időt a kötelező ellenőrzésekre.”

„A csillagszóró és a tűzijáték maradjon otthon, hiszen ezek a feladandó poggyászban sem lehetnek benne” – tette hozzá a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.