A nagyvárosokban igényelhető a majomvírus elleni védőoltás

A majomhimlő elleni védőoltás az ország több pontján is igényelhető – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Figyelembe véve a majomhimlő hazai járványügyi helyzetét, a rendelkezésre álló vakcina mennyiségét és a nemzetközi ajánlásokat, az NNK egyeztetett a szakmai kollégium infektológia tagozatával, valamint az országos STD-centrummal, és kidolgozta a majomhimlő elleni oltás felhasználására vonatkozó oltási ajánlását – közölték.

Hozzátették: a majomhimlő olyan vírus, amely mérsékelten képes emberről emberre terjedni.

Az átvitel általában hosszabb ideig tartó közvetlen szoros kapcsolat útján, testváladékkal - nyál, vizelet, nemi váladék - vagy testváladékkal szennyezett tárgyakkal, például ágyneművel vagy ruhával történhet.

Mindezek alapján a majomhimlő elleni oltóanyagot a kockázatnak kitett személyek igényelhetik.

Közölték: oltásban részesíthetők azok az MSM ("men who have sex with men") populációhoz tartozók, akiknek szexuális úton terjedő betegség van az elmúlt hat hónapban a kórelőzményeik között, továbbá az ehhez a populációhoz tartozó olyan HIV-fertőzöttek, akik több emberrel létesítenek szexuális kapcsolatot. Az oltóanyag biztosítható azoknak az egészségügyi dolgozóknak is, akik munkájuk közben ki vannak téve a vírus terjedésének. A védőoltást kérhetik azok is - az utolsó kontaktustól számított 14 napon belül -, akikről bebizonyosodik, hogy igazolt majomhimlős emberrel szoros (intim, szexuális) kapcsolatba kerültek, illetve közös háztartásban élnek vele.

Az NNK közölte:

nem részesíthető védőoltásban, aki már átesett majomhimlő-fertőzésen vagy

akinek a majomhimlőgyanús tünetei vannak az oltás időpontjában.

Nem kaphatja meg az oltást az sem, akinél oltási ellenjavallat áll fenn.

Nem kaphat második oltást az, aki az első oltás után igazoltan megbetegedett majomhimlőben

- részletezték.

Emlékeztettek: az olthatóságról és az oltás szükségességéről minden esetben az oltóorvos dönt.

A majomhimlő elleni védőoltás két adagból áll, amelyek négy hét különbséggel adhatók be.

A védettség a teljes oltási sorozat felvételével alakul ki. A majomhimlő elleni oltás önkéntes és térítésmentes.

A majomhimlő elleni oltóanyag az ország több egészségügyi intézményében,

a Semmelweis Egyetem bőr- és nemikórtani klinikáján,

a Szent László-kórházban,

a józsefvárosi bőr- és nemibeteg-gondozóban,

a Debreceni Egyetem klinikai központjának oltási ambulanciáján,

a Pécsi Tudományegyetem klinikáján;

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban és

a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinikáján

elérhető.

Közölték azt is, hogy a majomhimlő elleni védőoltások beadására kijelölt oltóhelyek pontos címe, elérhetősége és az oltásokkal kapcsolatos további információk elérhetők az NNK internetes oldalán.

