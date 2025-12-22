ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.36
usd:
329.73
bux:
0
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsonyi Gellért sakkozó szimultánt játszik a Világsakkfesztivál elsõ napján a Magyar Nemzeti Galériában 2023. október 14-én. A sakktörténet legjobb nõi sakkozója, Polgár Judit nemzetközi nagymester által életre hívott eseményt idén már kilencedik alkalommal rendezik meg október 14. és 15. között. A fesztivál ez alkalommal a döntéshozatal kérdéskörét állítja középpontba.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Egyedülálló Karácsonyi sakkpartit rendeznek a Lurdy-Házban

Infostart / MTI

A négy Karácsonyi testvér 150 ellenféllel vív szimultán sakkpartit karácsony után két nappal, a Lurdy Házban.

Az esemény a világon is ritkaságnak számít a sportág történetében és Magyarország, illetve a világ valaha volt legnépesebb szimultánjának számít. Karácsonyi Gellért, Kata, Luca és Bánk versenysakkozók, közülük Kata és Gellért tavaly játszott a budapesti sakkolimpián is.

Mind a négyen szoktak 20-30 táblás szimultánokat adni. A 150 ellenféllel szemben a Karácsonyi testvérek váltott kezes szimultánt játszanak, azaz minden táblán minden negyedik lépés jut egy testvérre.

Az esemény a Lurdy Ház konferenciatermében december 28-án, vasárnap, 11 órakor kezdődik. Jelentkezni a karacsonyiszimultan@gmail.com email címen lehet.

Kezdőlap    Sport    Egyedülálló Karácsonyi sakkpartit rendeznek a Lurdy-Házban

sakk

karácsonyi testvérek

szimultán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németország már a drónháborúra készül

Németország már a drónháborúra készül
Németország fővárosa a napokban újabb szerephez is jutott. Berlin az országos drónvédelem központjaként a szövetségi és a tartományi biztonsági szervek tevékenységének koordinálását végzi.
 

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Csóválják a fejüket az oroszok az európaiak miatt

Gigantikus hordozót épít Franciaország

Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

A szilveszteri tűzijátékozásnak számos veszélye lehet, ezért fontos, hogy mindenki alaposan olvassa el a használati utasításokat és csak engedéllyel rendelkező árusoktól vásároljon ilyen eszközöket – hangsúlyozta Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. A szabályok szigorúak, területileg is.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dolgokat tart a hét első fele

Nagy dolgokat tart a hét első fele

A múlt hét a jegybanki kamatdöntésekről szólt, ezen a héten viszont Kína és az USA lesz a középpontban. Főleg az utóbbi érdekes, mivel a világ legnagyobb gazdasága fordulópont közelében lehet, de a befektetők egyelőre nem látnak tisztán. Ez a héten megváltozhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények

Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények

A levélforgalom drasztikus visszaesése világszerte kényszeríti átalakulásra a postaszolgáltatókat. Egyes országok már radikális lépéseket tettek, máshol óvatosabb a tempó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Alleged Bondi gunmen threw 'tennis ball bomb', new documents say

Alleged Bondi gunmen threw 'tennis ball bomb', new documents say

Videos show the pair allegedly training in rural Australia and making statements in front of Islamic State flags

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 17:05
Sportdiktátort választottak újra
2025. december 21. 14:53
MOB 130 – Fábián László főtitkár: egész életemben szerencsés voltam
×
×
×
×