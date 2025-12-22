Egyedülálló Karácsonyi sakkpartit rendeznek a Lurdy-Házban

Az esemény a világon is ritkaságnak számít a sportág történetében és Magyarország, illetve a világ valaha volt legnépesebb szimultánjának számít. Karácsonyi Gellért, Kata, Luca és Bánk versenysakkozók, közülük Kata és Gellért tavaly játszott a budapesti sakkolimpián is.

Mind a négyen szoktak 20-30 táblás szimultánokat adni. A 150 ellenféllel szemben a Karácsonyi testvérek váltott kezes szimultánt játszanak, azaz minden táblán minden negyedik lépés jut egy testvérre.

Az esemény a Lurdy Ház konferenciatermében december 28-án, vasárnap, 11 órakor kezdődik. Jelentkezni a karacsonyiszimultan@gmail.com email címen lehet.