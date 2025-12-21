ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Egyre nagyobb bajban a terézvárosi késelő tinédzser

Infostart

Emberölés kísérlete, csoportos garázdaság, bűnpártolás és kifosztás gyanúja miatt indítványozzák három fiatal lány letartóztatását a szombat hajnalban Terézvárosban történt késelés miatt - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Tájékoztatásuk szerint a társaság 15 éves tagja megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy szórakozóhely előtt dulakodni kezdett egy másik 15 éves lánnyal, miután a sértett a földre került, késsel mellkasának bal oldalán életveszélyes sérülést okozott neki.

A bántalmazásba a társaság egy 17 és egy 18 éves tagja is bekapcsolódott, a sértett táskájából elvették a mobiltelefonját, majd autóval elmenekültek a helyszínről és a késtől is megszabadultak.

A nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai egy órán belül őrizetbe vették a három támadó lányt, illetve társaikat is előállították.

A 18 éves, vagyis fiatal felnőtt lányt korábban fiatalkorúként felfüggesztett büntetésre ítélték.

Az ügyészség álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás befolyásolásának a veszélye és a bűnismétlés kockázata csak az érintettek letartóztatásával zárható ki.

Kezdőlap    Bűnügyek    Egyre nagyobb bajban a terézvárosi késelő tinédzser

ügyészség

terézváros

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását

A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását
A magyar lakosság nyelvtudása továbbra is az utolsók között van az Európai Unióban, pedig ma már az angol nyelv ismerete komoly előny a munkaerőpiacon – mondta az InfoRádióban a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Légrádi Tamás szerint a közoktatásban és a nyelviskolák világában is a kiváló nyelvtanár a legnagyobb érték, ezért arra kell törekedni, hogy minél többen legyenek idehaza.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban

Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban

San Franciscóban mintegy 130 ezer fogyasztót érintő, kiterjedt áramszünet bénította meg szombaton a nagyjából 800 ezres város jelentős részét – közölte az áramszolgáltató Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete

Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete

A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves 19 new settlements in occupied West Bank

Israel approves 19 new settlements in occupied West Bank

Far-right Finance Minister Bezalel Smotrich said the move was about blocking the establishment of a Palestinian state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 16:51
Súlyos bírságok várhatnak a gödi kábítószer-razzia érintettjeire
2025. december 21. 09:10
Nincs megállás a Szőlő utcai ügyben, újabb gyanúsítottat neveztek meg
×
×
×
×