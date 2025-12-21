ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nyári napfordulót ünneplik az angliai Stonehenge-nél, Amesbury közelében 2025. június 21-én.
Nyitókép: Andy Rain

Tömeg gyűlt össze Angliában, a rendőrség csak nézte őket

Infostart

Ezrek ünnepelték vasárnap a téli napfordulót a délnyugat-angliai Stonehenge ősi köveinél. A rendőrség által 8500 fősre becsült tömeg békésen, piknikhangulatban köszöntötte a napkeltét az év leghosszabb éjszakájának végén, dacolva a Wiltshire megyei kopár fennsíkon mindig fújó erős, fagyos széllel.

Az összegyűlteknek ezúttal szerencséjük volt, mivel ha vékony felhőzettől szűrve is, de halványan láthatták az előbukkanó napot. A korábbi években sokszor bizonyult ünneprontónak a borult égbolt.

A Londontól 123 kilométerre délnyugatra, Salisbury közelében lévő ősi emlékmű helyszínén szombaton brit idő szerint 8:09 órakor kelt fel a nap, és nem egészen nyolc órával később, 16:02-kor lesz a napnyugta.

A júniusi nyári napforduló a kedvezőbb időjárás miatt rendszerint népszerűbb, mint a téli: idén június 21-én 25 ezren köszöntötték a legrövidebb éjszaka végét Stonehenge köveinél.

Botrányok

A téli és a nyári napforduló korántsem volt mindig békés fesztivál Stonehenge környékén. A rendszeres kultikus összejövetelek 1974 júniusában kezdődtek, amikor néhány százan a tiltás ellenére átmásztak a köveket akkor övező drótkerítésen, és többen közülük - a kitoloncolásukat elrendelő bírósági végzéssel is dacolva - hat hónapig, a téli napfordulóig a helyszínen maradtak.

Az 1980-as években rendszeresen zavargások robbantak ki a napforduló éjszakáin a tömeg és a rendőrök között. A legsúlyosabb összecsapás 1985-ben volt, amikor tucatnyian szenvedtek súlyos sérüléseket.

A hatóságok akkor 15 évre teljesen betiltották a napfordulós szertartásokat, és 6,5 kilométeres tilalmi övezetet jelöltek ki az ősi történelmi emlék körül. Az intézkedést csak 2000-ben vonták vissza.

Amesbury, 2025. december 21. A téli napfordulót ünneplik az angliai Stonehenge-nél, Amesbury közelében 2025. december 21-én. MTI/EPA/Neil Hall
Amesbury, 2025. december 21. A téli napfordulót ünneplik az angliai Stonehenge-nél, Amesbury közelében 2025. december 21-én. MTI/EPA/Neil Hall

Sokan azok közül, akik évről évre összegyűlnek a legalább ötezer évesnek gondolt, 20-25 tonnás kőtömbökből épített kultikus emlékműnél a napfordulók hajnalán, ezt abban a meggyőződésben teszik, hogy a koncentrikus sziklaköröket egy ősi napimádó szekta építette a téli és a nyári napforduló tiszteletére.

A szakértők ezt a lehetőséget sem zárják ki, de az utóbbi évek kutatásai feltárták, hogy Stonehenge valószínűleg nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül és zarándokhelyként is szolgált. A kultikus sziklakörök felépítésének pontos célja, időpontja és módja mindazonáltal ma sem ismert.

Napforduló üzenete

Az angol építészettörténeti örökséget kezelő szervezet, az English Heritage szakértői ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy Stonehenge építésében fontosabb volt a téli napforduló, mint a nyári, mert a neolit korszak jórészt mezőgazdaságból élő népessége a napfény és a meleg idő visszatértének reményét láthatta és ünnepelhette ezen a napon.

A régészeti feltárások arra vallanak, hogy a téli napforduló idején az akkori környékbeli lakosság hatalmas lakomákat csaphatott a téli napforduló köszöntésére; erre utal az English Heritage szerint az ásatások során talált nagy mennyiségű sertés- és szarvasmarhacsont-lelet.

Kezdőlap    Tudomány    Tömeg gyűlt össze Angliában, a rendőrség csak nézte őket

nagy-britannia

stonehenge

napforduló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

Szintet lépett az új európai szuperfegyver

Gálik Zoltán Ukrajna támogatásáról: egy rendkívül bonyolult szerződés aláírása várható

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az erős forint nagyban kihatott a hazai szállodák idei eredményére

Az erős forint nagyban kihatott a hazai szállodák idei eredményére

Az év végére az euróval szemben tartósan a 400-as szint alá süllyedő forintárfolyam nem jó hír a hazai szállodaiparnak, de összességben jó évet zárhat a hazai vendéglátás. Hat százalékkal több a vendég, amit főként a külföldi turisták beutazása okoz. Nemcsak Budapestre jönnek a külföldiek, hanem újra kezdik felfedezni Hévízt is, akárcsak a belföldi utazók. A balatoni nagy fürdővárosok jól teljesítettek, de a belföldi kereslet érezhetően visszafogottabb.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Australian Prime Minister Anthony Albanese was booed as he arrived at the memorial event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 10:19
Már csak pár óra van hátra
2025. december 21. 08:34
Kerekesszékes űrhajós ment fel a a világűrbe, elmondták, hogyan volt ez lehetséges
×
×
×
×