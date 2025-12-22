Még nincs itt a hazai uborkaszezon

Egész Európában magasabb az uborka termelői ára, ez tükröződik vissza a boltok polcain. Decemberben és januárban szinte csak spanyol uborka található meg Európában – magyarázta Gubacsi Zoltán, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke az InfoRádióban.

Jelenleg a nettó termelői ár 1000-1300 Ft/kg környékén van. Ehhez jön a logisztikai költség, a kiskereskedelmi árrés, az EPR-díj, és az általános forgalmi adó. Így találkozhatnak a vásárlók 1800-2000 Ft/kg-os árú uborkával is. Az uborka ára minden évben jellemzően novemberben, decemberben megemelkedik, azonban a termelői ár jelenlegi szintje a szokásos 500-1000 forintos szintet is meghaladja – magyarázta az alelnök.

Európában alapvetően heti árazással operálnak a zöldségkereskedelemben, a holland kereskedőházakban viszont napi árazás van például az uborka esetében, így folyamatosan változik az ár. A december-januári időszakban szinte csak spanyol uborka található meg Európában, és az ő termelésük határozza meg, mekkora az árualap egy adott héten. A magas kereslet és alacsony kínálat párosa magas árakhoz vezet – magyarázta az alelnök, aki szerint

jelentős árcsökkenés nem várható március közepéig, de az ár ettől még hétről hétre változhat.

Magyarországon egy-két termelő termel uborkát, ugyanakkor igen alacsony a termelt mennyiség, így tehát „valószínű, hogy azzal nagyon kevesen fognak találkozni”. Február elejétől-közepétől indul a magyar termelés, a felfutás pedig márciusban várható. Október végéig, november közepéig lehet majd magyar uborkát vásárolni. A téli időszak után csatlakozik több mediterrán, balkáni régió is a termeléshez, érkezik a görög, albán termelésű uborka is majd – tette hozzá az alelnök.