Kolumbia legnagyobb drogfogása

Az államfő szerint a Csendes-óceánon végrehajtott műveletek során a panamai, ausztrál, Costa Rica-i és salvadori hatóságok közreműködésével több hajó fedélzetén 9 tonnát találtak a drogból.

Egy másik művelet során a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek térségében az európai rendvédelmi szervek támogatásával 18 tonna kábítószer került a hatóságok kezére.

A bevetések nyomán mintegy 20 gyanúsítottat fogtak el.

"Úgy vélem, mindössze két nap alatt sikerült elérnünk a történelem egyik legnagyobb drogfogását egyetlen halott nélkül" - írta Petro az X-en.

Kolumbia számít a világ legnagyobb kokaintermelőjének. Az ENSZ adatai szerint több mint 250 ezer hektáron termesztenek kokacserjét, ami a világ kokatermesztési területének körülbelül 65 százalékát teszi ki.