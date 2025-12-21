ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok kétnapos csúcstalálkozójának elsõ napi ülése után Brüsszelben 2025. december 19-én.
Nyitókép: Olivier Matthys

Gigantikus hordozót épít Franciaország

Infostart / MTI

Franciaország új, még nagyobb és korszerűbb repülőgép-hordozót épít a csaknem negyedszázada szolgálatban lévő Charles de Gaulle repülőgép-hordozó helyettesítésére és a francia haditengerészeti erő növelésére - jelentette be vasárnap Emmanuel Macron francia elnök az Abu-Dzabiban működő francia katonai támaszponton katonáknak tartott beszédében.

Macron, aki már 2020-ban felvetette egy új repülőgép-hordozó építését, most arról beszélt, hogy a héten hozták meg a döntést "a nagyszabású program elindításáról". Mint mondta, a projekttől a francia ipar, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, erősödését várják.

Catherine Vautrin francia védelmi miniszter az X-en közölte, hogy az új hajót 2038-ban tervezik majd szolgálatba állítani, vagyis nagyjából abban az időben, amikor,

a Charles de Gaulle-t várhatóan kivonják a szolgálatból.

Utóbbit 2001-ben állították hadrendbe, mintegy 15 évvel miután megrendelték.

Kezdőlap    Külföld    Gigantikus hordozót épít Franciaország

franciaország

fegyverkezés

repülőgép-hordozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását

A nyelviskoláknak van egy nyomós érve, miért kellene előbb kezdeni a második idegen nyelv tanulását
A magyar lakosság nyelvtudása továbbra is az utolsók között van az Európai Unióban, pedig ma már az angol nyelv ismerete komoly előny a munkaerőpiacon – mondta az InfoRádióban a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Légrádi Tamás szerint a közoktatásban és a nyelviskolák világában is a kiváló nyelvtanár a legnagyobb érték, ezért arra kell törekedni, hogy minél többen legyenek idehaza.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban

Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban

San Franciscóban mintegy 130 ezer fogyasztót érintő, kiterjedt áramszünet bénította meg szombaton a nagyjából 800 ezres város jelentős részét – közölte az áramszolgáltató Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete

Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete

A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves 19 new settlements in occupied West Bank

Israel approves 19 new settlements in occupied West Bank

Far-right Finance Minister Bezalel Smotrich said the move was about blocking the establishment of a Palestinian state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 19:53
Kilenc ember halt meg a vérengzésben
2025. december 21. 19:02
Csóválják a fejüket az oroszok az európaiak miatt
×
×
×
×