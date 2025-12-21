Gigantikus hordozót épít Franciaország

Macron, aki már 2020-ban felvetette egy új repülőgép-hordozó építését, most arról beszélt, hogy a héten hozták meg a döntést "a nagyszabású program elindításáról". Mint mondta, a projekttől a francia ipar, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, erősödését várják.
French President Emmanuel Macron announced on Sunday, during a speech to troops at a military base in Abu Dhabi, plans to construct a new, larger and more modern aircraft carrier to replace the ageing Charles de Gaulle, the flagship of the French Navy which entered service in… pic.twitter.com/OrltArqqee— OSINTdefender (@sentdefender) December 21, 2025
Catherine Vautrin francia védelmi miniszter az X-en közölte, hogy az új hajót 2038-ban tervezik majd szolgálatba állítani, vagyis nagyjából abban az időben, amikor,
a Charles de Gaulle-t várhatóan kivonják a szolgálatból.
Utóbbit 2001-ben állították hadrendbe, mintegy 15 évvel miután megrendelték.