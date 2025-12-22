ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő Zénó
Horgoltak egy karácsonyfát maguknak.
Nyitókép: Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár

Horgoltak maguknak egy csodakarácsonyfát

Infostart

Több mint ezer horgolt négyzetből állították össze Érsekvadkert első adventi „csodafáját”. A nyugat-nógrádi település különleges dísze a helybéliek többhónapos közös munkájának eredménye, amely a Hősök terén kapott helyet.

A kezdeményezést a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár vezetője, Viczián Brigitta indította útjára. A projekt alapját egy nyolc fős helyi csoport adta, akik a Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör” elnevezésű programjában vesznek részt - számol be a nool.hu.

A felhíváshoz a falu számos lakója csatlakozott: a résztvevők tavasz óta minden csütörtökön a könyvtárban gyűltek össze horgolni, de sokan otthonukban készítették el a színes elemeket, vagy fonallal támogatták az akciót.

Az összefogás szimbóluma

A több mint ezer darab „nagyikockát” október végén kezdték el összeállítani, hogy az első adventi gyertyagyújtásra elkészüljön a végeredmény. Az intézményvezető szerint a fa nem csupán dekoráció, hanem közösségi alkotás, amely az érsekvadkerti összefogás erejét jelképezi.

A horgolt karácsonyfa vízkeresztig marad látható a község központjában. A szervezők már a jövő évi folytatást tervezik, amely során tovább bővítenék a gyűjteményt.

Kezdőlap    Belföld    Horgoltak maguknak egy csodakarácsonyfát

érsekvadkert

karácsony

karácsonyfa

