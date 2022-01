Egy magyar eszköz hatásos a Covid ellen is

Azt már a járvány korábbi hullámai idején megtudhattuk, hogy az ózon képes hatástalanítani a koronavírus-részecskéket, és japán kutatók már 2020 augusztusában arról számoltak be, hogy alacsony koncentrációban hosszú ideig (10 órán át) alkalmazva az ózonos kezelés akár emberek jelenlétében használva több mint 90 százalékkal csökkenti a kórokozó fertőzőképességét.

Már Magyarországon is rendelkezésre áll ilyen rendszer, derült most ki Csókay András idegsebész szavaiból, akinek a nevét a lakosság széles köre a bangladesi ikrek szétválasztásának bonyolult művelete kapcsán ismerhette meg. A Mandinernek a szakember arról beszélt, hogy sok ózont kibocsátó szerkezet van már ma is forgalomban itthon, ám ezek az emberi egészségre ártalmas mennyiségben – 0,1 PPM százalék felett – bocsátanak ki ózont, így a működő készülékkel nem szabad egy légtérben tartózkodni. (Ózongenerátort használnak autók, járművek, különböző helyiségek fertőtlenítésére is, de csak akkor lehet biztonságosan használni őket, ha nincs bennük senki.)

Van azonban olyan szerkezet is, amelynek ózonkibocsátása nem haladja meg az FDA által jelölt mennyiséget. A szerkezetet Szentmarjai Tamás villamos-üzemmérnök fejlesztette ki, és gyártja.

"Tamás fantasztikus polihisztor, a sziámi ikrek szétválasztásához használt kulcsfontosságú szerkezeteket is ő készítette el" – méltatta Csókay. Mint kiderült, Szentmarjai még a járvány kezdetén kapta el a Covidot, és már éppen kezdett a betegséglefolyás súlyosabbra fordulni, amikor eszébe jutott, hogy az ózon nemcsak a szénanátháján, de meghűléses betegségein is segített. Erre a megfigyelésre akkor jutott, amikor éveken keresztül állandó, de csökkentett UV-fény mellett, ózondús levegőben dolgozott, egy laboratóriumban. Ezen idő alatt semmi légzőszervi baja nem volt, még az influenza sem kínozta, majd mikor munkát váltott, a nátha és az állandó szénanátha is visszatért. A Covidot elkapva ez a tapasztalása sarkallta arra, hogy ózonkibocsátó készüléket gyártson.

"Két-három napig tartott a láz és a covid miatti rosszullét, utána az ózonnal kikezeltem magam,

majd a családomat is a gyerekeimtől az unokákig" – mesélte.

A szerkezetet azóta több helyen is használják, például idősek otthonában is.

A készülék oldalról szívja be a levegőt, amit a dobozon belül kezel az ultraviola-sugárzással, így nem történik szemkárosodás. A dobozon belüli 100-300 nanométer közötti UV-sugárzás a vírusok RNS-ét és DNS-ét "széttördeli", ezzel szaporodásképtelenné téve a kórokozókat.

"Covid, nátha, influenza ellen is jó ez a terápia, ezért tudományos vizsgálatot szeretnék szervezni az ózonterápia kapcsán" – jelentette ki Csókay András, aki szeretne ilyen ózongenerátort elhelyeztetni a Covid- és intenzív osztályokon. Mint mondja, sok pozitív orvosi tapasztalat gyűlt össze készülék állandó használatával kapcsolatban. Kérésével több kórház tudományetikai bizottságát is megkereste.

Nyitókép: MR.Cole_Photographer/Getty Images