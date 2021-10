Gyurcsány Ferenc: a választáson kell többséget szerezni, hogy kormányfőt választhassunk

Facebook-oldalán megjelent értékelőjében a Demokratikus Koalíció vezetője felvázolta, hogy milyen úton növekedett a párt. Kiemelte, hogy legutóbb éppen csak, de összejött a parlamenti frakció, most pedig nekik van az ellenzéki pártok közül a legnagyobb uniós delegációjuk, a fővárosi közgyűlésben a legnagyobb frakciójuk.

Úgy értékelt, hogy pártja mostanra a „legnagyobb, legerősebb”, „az egyetlen önmagában is kormányzóképes” ellenzéki párttá nőtte ki magát, és a mostani versenyből is megerősödve jöttek ki. Harminckét egyéni képviselőjelöltjük van. „Száz ellenzéki szavazóból 43 az egyetlen versenyben maradt párt, a Demokratikus Koalíció jelöltjére szavazott” - mondta. „Gyerekek, nem kell ezt szégyellni”

– tette hozzá.

Megjegyezte, bár nem erre az eredményre számítottak hónapokkal ezelőtt, de ezzel együtt is sok szavazatot kaptak; „pokoli jól teljesített” a párt is, és miniszterelnök-jelöltjük, Dobrev Klára is.

Ezután kifejtette: valójában az ellenzéki pártok parlamenti helyekért küzdenek, és

a céljuk az, hogy jövőre legalább 100, a mostani ellenzéki pártokból kikerülő képviselő legyen a parlamentben.

A 106 induló egyéni képviselőjelöltből 32 DK-s jelölt, 22 jobbikos, talán 25 MSZP-s és párbeszédes együtt, továbbá 15 momentumos és 4 LMP-s.

Amennyiben a választásokon ezek a pártok többséget szereznek, úgy „mi választhatunk kormányfőt”. „Először legyen többségünk a parlamentben, aztán választunk kormányfőt” – fogalmazott a pártelnök.

Hozzátette ugyanakkor, hogy vigyázni kell az ellenzék „egységére”, csak akkor van esélye ennek a hat pártnak, ha együtt marad, ha nem engedi magát szétszedni. „Okosan, felelősen, bölcsen belül dolgozunk tovább és teszünk egy ajánlatot, majd kiegészülve a miniszterelnök-jelölttel” - mondta még.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán