Lazítanak a beutazás szabályain a horvátok a nyaralószezon előtt – a nap hírei

Egy nap alatt 19 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben és 350 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 965 beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 78 és fél ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 804 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 728 ember halt meg a betegségben. 5 millió 137 ezer embert oltottak be, közülük több mint 3 millió 582 ezren a második vakcinát is megkapták.

Egy nap alatt csaknem 130 ezer vakcinát adtak be a háziorvosoknál és az oltópontokon. Több mint 35 ezren kapták meg az első adagot, majdnem 95 ezren a másodikat. Ezzel az 5 millió 214 ezer regisztrált 90 százaléka meg is kapta az oltást. A vakcinára továbbra is a 16 évnél idősebbek regisztrálhatnak. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.

Felavatták a megújult Hősök parcelláját a fővárosi Fiumei úti sírkertben, a magyar hősök emlékünnepén. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta: ezen a helyen az utókor kifejezheti tiszteletét azok előtt, akik a haza védelméért áldozták életüket. A tárcavezető előzőleg koszorút helyezett el a Magyar Hősök emlékkövénél.

Bővülő lehetőségekkel folytatódik jövőre a Magyar falu program – erősítette meg Horváth László Fidesz-szóvivő. A kormánypárti politikus kiemelte: a falusi útalapból 1.500 kilométeren újulnak meg mellékutak, és több ezer pályázat segíti a falusi óvodák, iskolák, orvosi rendelők, játszóterek közösségi terek felújítását, hasznos eszközök, erőgépek, buszok beszerzését és boltok üzemeltetését. Kiemelte: a kormány azért hozta létre a programot, hogy nőjön a kisebb települések népességmegtartó ereje.

Folyamatosak a gyerekek biztonságát szolgáló fogyasztóvédelmi ellenőrzések - közölte Facebook-oldalán az innovációs tárca parlamenti államtitkára. Schanda Tamás azt mondta: az idén több mint 140 ezer babát és plüssfigurát ellenőriztek a vámhatáron, és mintegy 350 termék árusítását nem engedélyezték. A célzott vizsgálatokban a 41 féle játék felét kellett kivonni a forgalomból, mert egészségre veszélyes összetevőt tartalmaztak vagy az apró részek fulladást okozhattak volna.

Megerősítette a rabbitestület korábbi döntését Mazsihisz, hogy Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője az országos főrabbi. Frölich Róbert 2015 és 2018 között már volt országos főrabbi, megbízatásáról 2018. április 11-én mondott le. A pozíció azóta betöltetlen volt. Frölich Róbert főrabbi 1993 óta a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője.

Gyorsítaná az orosz Szputnyik vakcina uniós engedélyezését a bajor miniszterelnök. Markus Söder a Bild am Sonntag című lapnak hangsúlyozta: nem szabad pusztán ideológiai okok miatt fecsérelni az időt. A lap értesülése szerint a német szövetségi kormányban azzal számolnak, hogy az Európai Gyógyszerügynökség legkorábban szeptemberben dönthet az orosz oltóanyag használatáról, mert még nem kapta meg a fejlesztőktől az eljáráshoz szükséges összes adatot. A bajor tartományi kormány 2,5 millió adag vakcina megvásárlásáról kötött opciós szerződést.

Horvátország további engedményeket tesz a nyári turisztikai szezon megmentésére, a csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba. A cseh turisták 22 nappal az első oltás után már korlátozások nélkül átléphetik a horvát határt, a részletekről a jövő héten még egyeztet a két szaktárca. A horvát turisztikai miniszter bejelentette: hétfőn osztrák kollégájával is tárgyal a könnyített határátlépésről, de más országokkal is felveszik a kapcsolatot.

Az összes ország bevonását szorgalmazták a világ vezetői az általános felmelegedés elleni harcba. A Dél-Korea védnökségével az éghajlatról és tartós növekedésről kezdődött virtuális nemzetközi csúcstalálkozón Angela Merkel német kancellár felszólította az országokat, hogy fokozatosan szüntessék meg a fosszilis tüzelőanyagoktól való függésüket, és figyelmeztetett, hogy az éghajlatváltozás legalább annyira veszélyezteti az emberek életétét és a gazdaságot, mint a koronavírus-járvány.

A rákos megbetegedések 27 százaléka a dohányzás miatt alakul ki - írta az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa a dohányzásmentes világnap alkalmából. Sztella Kiriákídisz felhívta a figyelmet, hogy az unió célja, hogy 2040-re az emberek kevesebb, mint 5 százaléka dohányozzon, ami a jelenlegi adatokhoz képest 20 százalékos csökkenést irányoz elő.

Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csabának. Az erdélyi magyar hegymászó pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül szerette volna megmászni a Mount Everestet, a világ legmagasabb hegycsúcsát. A hegymászó már az alaptáborban van. Varga Csaba április 18-án érkezett meg a 8849 méter magas Mount Everest alaptáborába.