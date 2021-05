Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni a Sinopharm- és az AstraZeneca mellett - a nap hírei

Már három vakcinára lehet online időpontot foglalni - erősítette meg a kormányzati koronavírus-portál. Az érvényes regisztrációval rendelkezők a Sinopharm- és az AstraZeneca-oltás mellett már Szputnyik vakcinára is foglalhatnak időpontot. Pfizer-oltás jelenleg nem foglalható. A portál felhívja a figyelmet arra, hogy 16-18 évesek most még nem tudnak online időpontot foglalni, előbb péntekig regisztrálniuk kell, az online időpontfoglaló számukra néhány nap múlva nyílik majd, amiről tájékoztatást adnak.

A koronavírus-fertőzésen a közelmúltban átesett tizenéveseket is oltási regisztrációra biztatja az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: a betegség nyomán nem feltétlenül alakul ki kellő és hosszú távú védelem, ezért szükség van a vakcinára is. Hozzátette: várhatóan a jövő hét második felében megkezdődhet a fiatalok oltása is. Nekik majd szülői hozzájáruló nyilatkozatra is szükségük lesz ehhez. Szólt arról is hogy elkezdték kiutalni a háziorvosoknak a hétvégi oltásért járó pénzt.

Horvátországba is lehet majd utazni bármilyen oltással Magyarországról. A két ország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook oldalán azt mondta: a még a héten életbe lépő megállapodás értelmében magyar és horvát állampolgárok oltási igazolvánnyal, korlátozás nélkül utazhatnak a két ország között. Megismételte: tartanak a tárgyalások a szomszédos országokkal arról, hogy azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, szabadon utazhassanak.

A külföldről hazatérők is jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra és a családi otthonteremtési kedvezményre, itthoni munkavállalás esetén - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közösségi oldalán a különböző élethelyzetekben lévő családok csokkal kapcsolatos kérdéseire válaszolt. Azt mondta: reméli, sokan élnek az otthonteremtési program különböző lehetőségeivel.

Pest megyében és Budapesten is károkat okozott a viharos szél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel közölte: a főváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton egy letört faágat kellet eltávolítaniuk a tűzoltóknak. A II. kerületi Margit körúton a gyalogosforgalmat elválasztó kerítés dőlt az úttestre.A Bajza utca VII. kerületi részén egy hatméteres fa ága veszélyeztette a parkoló autókat. A XIX. kerületben a Határ út és az Esze Tamás út kereszteződésében leszakadt villanyvezeték miatt kérték a tűzoltók segítségét.

Gyorsreagálású katonai erő létrehozását javasolja 14 uniós tagország, köztük Németország és Franciaország. A javaslat az uniós védelmi miniszterek csütörtöki ülésének napirendjére kerülhet. A 14 tagállam szerint az Európai Uniónak legkevesebb ötezer katonából álló haderőt kell létrehoznia, hogy szükség esetén segítséget nyújthasson a sürgős beavatkozásra szoruló unión kívüli kormányoknak. A tájékoztatás szerint az uniós gyorsreagálású erő létrehozását egyebek mellett az Egyesült Királyság uniós kilépése indokolja.

Stabil kapcsolatrendszert szeretne Oroszországgal a G7 országcsoport, de aggasztónak tartja Moszkva magatartását. A hét vezető ipari hatalom Londonban kiadott közös nyilatkozata szerint a tagországok megerősítik azt az álláspontjukat, hogy továbbra is a liberális demokrácia és a szabadpiaci gazdálkodás a fenntartható társadalmi-gazdasági haladás legjobb modellje. A G7-országok kétnapos tanácskozást tartottak Londonban.

Izraelben az ellenzék vezérét, Jaír Lapidot kérte fel kormányalakításra az államfő. A jobboldali Likud pártot vezető Benjamin Netanjahu jelenlegi miniszterelnöknek a kedd éjféli határidőig nem sikerült koalíciós kormányt létrehoznia. Reuvlen Rivlin indoklása szerint a megbeszéléseken a kneszet 120 képviselőjéből 56-an az ellenzéki centrista Van Jövő párt vezetője mögé sorakoztak fel. Ezért elvileg többségi kabinetet teremthet a március 23-án megválasztott kneszetben.

Továbbra sem használhatja Facebook fiókját a volt amerikai elnök - közölte az amerikai vállalat által felkért bizottság. Donald Trump elítélte a szerinte helytelen lépést. A cégnek fél év múlva felül kell vizsgálnia január 7-e óta tartó döntését. Szerintük Donald Trump gyújtó hangú beszéde és közösségi felületeken megjelent üzenetei okozták a zavargásokat. Az előző elnök kedden indította el saját kommunikációs platformját.