Deutsch Tamás: az a bűnünk, hogy elmondtuk a Néppárt nevű királyról, hogy meztelen

A 12 fideszes képviselő függetlenként folytatja a holnapi naptól a munkáját az Európai Parlamentben, nem ül be másik frakcióba – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette azt is, hogy mivel a KDNP nincs felfüggesztett állapotban az Európai Néppártban, és a frakcióbeli jogait sem kívánták korlátozni, így Hölvényi György KDNP-s képviselő marad a néppárti frakcióban, „egyfős nemzeti delegációként folytatja a munkáját”.

„A helyzet abszurditására mutat rá, hogy amikor Magyarországon a Fidesz és a KDNP közösen indul a választásokon, közösen kormányoz, közösen hoz döntéseket, akkor a Néppártban a Fidesz tagságát felfüggesztették, a KDNP-ről egy rossz szót sem szólnak. Most a 12 fideszestől akarnak jogot elvenni, a KDNP képviselőjével kapcsolatban semmit nem lépnek” – mondta Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő beszélt arról is, miért éppen a Fidesz lett a pártcsalád célpontja.

„A mi bűnünk az, hogy bátran, határozottan elmondtuk az Európai Néppárt nevű királyról, hogy meztelen, mert ruha nélkül flangál az udvarban.

Az elmúlt tíz évben kidobálta a korábbi elveit, egyre inkább centrista lett, egy liberális vagy szociáldemokrata párttól nehezen megkülönböztethetővé vált. A Néppárt sodródásában aktívan részt vevő pártok egyre rosszabbul szerepelnek, mi pedig sikeresek vagyunk 2010 óta. Ez a bűn, amit a nyakunkba akarnak varrni” – jelentette ki a delegációvezető.

Deutsch Tamás szerint ha egy kicsi bölcsesség szorult volna a vezetőkbe, akkor meghallották volna az érveket, és érdemben végiggondolták volna, ehelyett folyamatos zaklatták a Fidesz képviselőit.

Beszélt arról is, hogy mások is követhetik őket, van: aki önként távozhat a néppárti frakcióból, másokat hasonló módszerekkel szoríthatnak ki.

„Ha a párton belül is ez lesz ennek a szánalmas történetnek a vége, akkor konkrét tudomásunk van arról, hogy több pártnak szándéka elhagyni a Néppártot. Hogy bátorsága van-e ehhez, az más kérdés. A frakcióból senki sem akar kilépni, de kerülnek majd olyan helyzetbe nem kevesen, akik most a frakció jobb szélére kerülnek, őket majd ki akarják szorítani. Ők lesznek a soron, mi figyelmeztettük őket. Ugyanazok lesznek az érvek ellenük is.

A néppárti frakció ebben a logikában működik, belülről szalámizza fel önmagát.

Egyre vékonyabb lesz, egyre gyengül, de ez nem okoz fejtörést a többségnek” – mondta.

Deutsch Tamás szerint „masszív személyes motiváció, bosszú” áll a Fidesz elleni fellépés mögött, de erről többet „jólneveltségére” hivatkozva nem akart elárulni.

A mostani kilépéssel a legnagyobb frakciót hagyják el, elvesztenek parlamenti tisztségeket, de mint fogalmazott, őket nem a rang vitte a politikába, hanem vannak világos elképzeléseik, van hitük, és amellett következetesen kiállnak. Kevesebb bizottsági tagsági helyük lesz, de minden bizottság munkájában részt tudnak venni. „Ebben a tekintetben mi nem fogunk jól kijönni, de nem is ez volt a mérlegelés alapja” – tette hozzá.

„Tartalmilag helyes döntést hoztunk, és a megfelelő időben. Nem fogadhatjuk el, hogy a magyar választókat másodrangúvá minősítsék. Nem asszisztálunk ahhoz, hogy a járványhelyzetben a Néppártban arra vesztegetik az energiát, hogy kiszorítósdival foglalkozzunk, ez elfogadhatatlan. Ebben a szánalmas játékban nem akarunk részt venni” – mondta Deutsch Tamás.

Emlékeztetett arra, hogy most az alapszabály-módosítás vitájában sokan elmondták, olyanok is, akik nem állnak közel a Fideszhez, hogy ez egy képtelen helyzet, olyan jogokat akar elvenni a képviselőktől a Néppárt, ami szabálytalan.

„Őket sem hallgatták meg, erőből döntöttek.

Ahol pedig nem látnak téged szívesen, ott sokáig ne maradj”

– mondta.

Felvetődött a kérdés, hogy ezek után mi lesz a Fidesz jelenleg felfüggesztett néppárti tagságának a sorsa. Felidézte, hogy a néppárti irányvonalról folytatott, egyre erősödő vita után 2019 márciusában született döntés a tagság felfüggesztéséről, és három bölcset megbíztak a kivizsgálással, hogy aztán majd a 2019 novemberi kongresszus pontot tesz az ügy végére, hogy az EP-kampányban a vita ne gyengítse az esélyeket.

„Aztán az új elnök, Donald Tusk szétkergette a három bölcs bizottságát, mert ők nem a szája íze szerinti javaslatot tettek le az asztalra, azóta pedig az ügy elhúzódásához a pandémia is hozzátesz, de semmilyen belső eszmecsere, vita nem folyik a Néppárt jövőjéről. Ellenben Tusk az élharcosa a Fidesz kizárásának, eltiprásának. Egyetlen néppárti kérdéssel foglalkozikű: hogyan tudja kitolni a Fideszt a pártcsaládból” – mondta, de felvetette, hogy elméleti lehetőségként más kifejlet is lehet. Ezt arra alapozta, hogy Armin Laschet személyében új elnöke van a CDU-nak, és ő nagyon mást mondott a Fideszről és az európai politikáról, mint Tusk.

„Akik a néppárt erősödésében bíznak, azok fejében ez a forgatókönyv is megfordulhat. Ehhez olyan nagy reményt nem fűzök”

– tette hozzá.

Ez Európai Parlamentben a kilépés ellenére lesznek olyan ügyek, amelyekben továbbra is együttműködnek a néppárttal – ilyen a zöld átmenet, a körforgásos gazdálkodás, a digitális átállás –, mert ezekben a kérdésekben ugyanaz képviselik. „De a migráció, a tagállami hatáskörök, a szuverenitás, a genderideológia területén komoly tehertételtől szabadulunk meg, mert nem kell egyensúlyozni, hogy a saját álláspontunkat képviseljük, de közben szembe megyünk a frakciónk véleményével."

Az uniós vakcinabeszerzés kudarcáról úgy fogalmazott, hogy

az európai vezetők és képviselők „a valóság ellen folytatott kérlelhetetlen küzdelme” zajlik,

„szép szövegeket fogalmaznak meg az unió vezetői, de a gyakorlatban ez kudarcsorozat”. Emellett ördögtől valónak akarják beállítani, hogy a tagállami vezetők megoldásokat keresnek.

A tagállamok támogatták a közös beszerzést, de szerinte ezzel nem sáfárkodott jól a bizottság, rossz megállapodásokat kötött, minden érdemi szankció nélkül. Emiatt akadozik a vakcinabeszerzés.

„Nekünk magyaroknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz.

Amiért kritizáltak bennünket, az az uniós országok gyakorlatává fog válni. Nem várnak az oltóanyagra, mindent megtesznek a saját vakcinabeszerzések érdekében” – mondta.

Deutsch Tamás szerint „a nagy európai felelősségnélküliség állapotában vagyunk", de ha vége lesz a járványnak, akkor a hibasorozat felelőseit meg kell nevezni., mert van jogi és politikai felelős is.

A kérdésre, hogy vajon a menekülteket melyik országnak kell beoltani, úgy felelt, hogy a jogi válasz egyértelmű: azon uniós tagállam, amelyik a menedékes vagy menekültstátust megadta, de mivel szabad mozgás illeti meg őket, akkor ott, ahol éppen tartózkodnak. A nagy gond azokkal van, akik milliós nagyságrendben tartózkodnak illegálisan az unióban. „Ők beoltatlanul nagy közegészségügyi kockázatot jelentenek, de hogy velük mi lesz, erre senki nem tud választ adni” – mondta.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs