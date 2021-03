"Jobb időkre tartogatja erejét" a KDNP

Ismert, a Fidesz múlt héten hagyta el az Európai Néppárt EP-frakcióját, és várhatóan a pártból is kilép. Hölvényi György azonban azt reméli, hogy ez valamiképp még visszafordítható, és "a jobb időkre tartogatja az erejét a KDNP", ezért marad a pártcsaládban.

A párt EP-képviselője az InfoRádióban elmondta, a KDNP elnöksége eldöntötte, hogy – tekintettel a 30 éves tagságra – elég mélyek a gyökerek arra, hogy egy ilyen sajátos, nagyon nem várt és rossz helyzetben vállalja a párt maradást.

"Nem akarjuk elhinni, hogy Európa egyik legsikeresebb politikai formációja tartósan kimarad a politikai kereszténydemokrata középből.

Most egy nagyon eldurvult konfliktusról volt szó. Számunkra a maradás tűnt a legjobbnak, ha ez most nem is könnyű" - érvelt Hölvényi György.

Hozzátette, a KDNP nincs felfüggesztve a párttagságában, ezért jogi indoka nem is lett volna a távozásának, de nyilván itt messze többről van szó, mint "jogászkodásról". Stratégiai döntést hoztak, közölték a Fidesszel is, amely tudomásul vette.

Arra a kérdésre, hogy a KDNP osztja-e a Fidesznek azt a véleményét, hogy az Európai Néppárt balliberális irányba sodródott, azt mondta: ez ténykérdés.

"Ha megnézzük, milyen témákban hogyan szavaztak tizenöt éve és hogyan ma, akkor nem is lehet erről vita. Számunkra

csak az a kérdés – ami lehet, hogy illúzió –, hogy visszafordítható-e ez.

Egyetlen kereszténydemokrata erőnek sem lehet érdeke, hogy ilyen helyzet alakuljon ki" - fejtegette Hölvényi György.

Hogy ezek után a politikus a Fidesz visszatéréséért fog-e dolgozni, arról azt mondta, ez a történet "nem róla szól".

"Abba a helyzetbe kerültem, hogy tehetek valamit, de semmi mást nem fogok csinálni, mint tovább végzem a munkámat. Fejlesztéspolitikával, az üldözött keresztények ügyének felkarolásával foglalkoztam, valamint a vallások közötti párbeszéd ügyével. Ez szerintem továbbra is a Néppárton belül történik meg. Fontos lenne, hogy az egyre inkább radikalizálódó baloldallal szemben egy minél egységesebb, valóban kereszténydemokrata karakterrel rendelkező erő jöjjön létre. Ehhez különböző utak vezethetnek, pontosan ezeket szerintem senki nem ismeri, de erre egy lehetőség az én munkám a Néppártban" - mondta még.

