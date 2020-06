Az Infostart kérdésére adott válaszban először hangzott el a koronavírus-járvány miatt felállt operatív törzs tájékoztatóinak történetében, hogy reális közelségben van az idősotthonok életének visszaállítása a régi kerékvágásba.

Müller Cecília a hétfői tájékoztatón azt mondta, nagyon bizakodó, az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a járvány első hulláma "végén járunk".

"Nagyon örülök, hogy a látogatási lehetőséget már biztosítani tudtuk az elmúlt héten a rendelkezéseim szerint. Úgy vélem, hogy

a közeljövőben a kijárási tilalmat is fel lehet oldani"

- fogalmazott az országos tisztifőorvos.

A "kifelé nyitott" idősotthonok világa tehát már nincs messze, de hosszú út vezetett idáig. A koronavírus-járvány március eleji magyarországi megjelenése után - a nemzetközi tapasztalatok alapján - lassan körvonalazódott, hogy a korábban ismeretlen vírus a zárt közösségekben könnyen terjed. Március végén egy nagymágocsi idősotthonban fel is ütötte a fejét, majd április 3-án érkezett a hír a higiéniai szempontból igen elhanyagolt Pesti úti gócpontról az ország legnagyobb létszámú idősotthonából, amely heteken át heves politikai szóváltást eredményezett a jobboldali kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között; ismert, a Pesti úti idősotthon fenntartója a Fővárosi Önkormányzat.

A vita mellett aztán el is kezdődött a hazai idősotthonok átfogó fertőtlenítése, kezdve azokkal az intézményekkel, amelyekben koronavírusos beteget találtak - a mai napig 33 ilyen létesítmény van a mintegy ezerből -, de a Magyar Honvédség katonái ott is a tettek mezejére léptek, ahol csak megelőző intézkedésre volt szükség: május végéig 990 otthont fertőtlenítettek legalább egyszer. Az országos tisztifőorvos közben átfogó ellenőrzést is elrendelt annak feltárására, hogy mi vezetett a koronavírus-járvány gyors terjedéséhez az idősotthonokban. Április 20-án ennek részeként nyert megállapítást, hogy a járvány érkezte után egy hétig be sem tette a lábát orvos a Pesti úti otthonba.

Mindezek után nagyon meglepő sem volt, hogy május 11-én már a századik idősotthoni elhunyt szerepelt a statisztikában.

Müller Cecília május 20-án jelentette be, hogy a gyors cselekvésnek köszönhetően lassan oldják az időközben bevezetett, drasztikus, "se ki, se be" korlátozásokat a bentlakásos intézményekben, június 4-én pedig arról számolt be, már csak kifelé nem szabad a "menet". Ez alapján akár már ezen a héten, de a jövő héten nagy valószínűséggel gyökeresen megváltozhat az idősotthonokban lakók élete Magyarországon.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton