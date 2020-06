Újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott a Pesti úti idősotthon

A Pesti úti idősotthonban kirobbant tömeges fertőzések miatt indított vizsgálatok keretében újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott az intézmény. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonban már 50-re nőtt a halálos áldozatok száma, 312 lakó és 36 dolgozó fertőződött meg.

Budapest Főváros Kormányhivatala több ellenőrzést is tartott az elmúlt hetekben az intézményben, többek között vizsgálta a megtett járványügyi intézkedéseket, az orvosi ellátást, az ápolás-gondozási és higiéniai körülményeket.

Mint arról az Infostart is több cikkben beszámolt, már korábban komoly hiányosságokat találtak a gondozottak orvosi ellátásában, az ápolók és gondozók számában, a higiéniai feltételekben is. A kormányhivatal közleménye szerint mindezek összességében hozzájárulhattak a fővárosi fenntartású intézményben történt tömeges fertőzéshez.

A kormányhivatal az orvosi ellátás hiányosságai mellett annak dokumentációjában is komoly hiányosságokat és szabálytalanságokat talált és most

újabb határozatban figyelmeztette az intézményt arra, hogy megfelelően végezze az orvosi ellátás dokumentálását,

átlátható és egységes módon vezesse, hogy mikor, milyen orvos látja el a betegeket, az orvosok jelenlétét igazoló dokumentációt pontosan vezesse.

Arra is figyelmeztette az intézményt, hogy ha külsős orvosokat vonnak be a lakók ellátásába, azt is megfelelően dokumentálják, és legyen egyértelmű, hogy melyik orvos mit csinál, a szerződésekben is rögzíteni kell, hogy mi a feladatmegosztás közöttük. Ha hiányozna a szerződtetett külsős orvos, annak pótlásáról gondoskodjanak. A hiányosságok miatt a hatóság 200 ezer forint szociális igazgatási bírságot is kiszabott az intézményre.

A fővárosi idősotthon hetek óta szerepel a hírekben, mert a koronavírus-járvány ebben az intézményben szedte leginkább az áldozatait. Politikai vita tárgya lett, hogy volt-e folyamatosan orvosi ellátás az intézményben. A történtek miatt május 31-től lemondott posztjáról az intézményt 2016 óta vezető Skultéti József, aki azt állítja, hogy ugyanazok az ellenőrök, akik korábban színvonalasnak ítélték a szakmai munkát, egyszerre olyan hiányosságokról kezdtek jelentéseket írni, amelyeket korábban nem észleltek az otthonban. Karácsony Gergely főpolgármester éppen Skultéti József levelével bizonyította volna, hogy szabályosan működött az intézmény, ám kiderült, hogy a Facebookon is közzétett levél az egyik főpolgármesteri főtanácsadó, Gál J. Zoltán számítógépén készült.

A különböző szabálytalanságok miatt már korábban egymillió forintos bírságot kapott az intézmény, ahol nem csak rendkívüli ellenőrzést rendelt el Müller Cecília országos tisztifőorvos, hanem személyesen is szemlét tartott.

Legutóbb a Ripost cikke alapján számoltunk be arról, hogy pert indítanak az intézményen az egyik ott elhunyt lakó hozzátartozói, mert úgy látják, hogy tavaly november óta egyre embertelenebb körülmények között élt az otthonban a rokonuk.

Az intézményben történtek miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda is büntetőeljárást folytat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt, egyelőre ismeretlen tettesek ellen.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs