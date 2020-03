Szentesre vitték a nagymágocsi idősotthon fertőzöttjeit

Vasárnap délelőtt mindkét polgármester adott közleményt, ebben azt írják, hogy egészségügy kontroll alatt tartják a helyzetet.

Dr. Kalmár Mihály, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház főigazgatójának vasárnapi tájékoztatása szerint újabb 7 pozitív koronavírussal fertőzött beteget vettek fel a kórház fertőző osztályára, így 8 főre emelkedett az ilyen típusú ellátottak száma - írta rendkívüli közleményében Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere.

"Hangsúlyozom, a betegek közül továbbra sincs szentesi lakos, minden koronavírussal fertőzött személy ugyanarról a településről, ugyanabból a környezetből érkezett a szentesi kórházba"

- tette hozzá a polgármester, aki egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság tartsa be a kormányrendeletekben és az önkormányzati rendeletekben előírt korlátozásokat. Egyúttal azt is is közölte, hogy a városi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a karanténban lévő személyek száma további 5 fővel nőtt, így 18-ra emelkedett.

Kiderült, hogy a Szentestől nem messze lévő Nagymágocson az idősek otthonában fertőződtek meg többen is. Müller Cecília az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az otthon egyik lakóját egy baleset miatt szállítottak be a szentesi kórházba, ahol belázasodott, ezért elvégezték rajta a koronavírus-tesztet. Miután pozitív lett az eredmény, az idősotthon mind a 286 gondozottját megvizsgálták, akik közül még hét fertőzöttet találtak, őket is Szentesre vitték kórházba. Tehát az ott kezelt betegek mind a nagymágocsi idősotthona lakói.

A 444.hu idézte a nagymágocsi polgármester hosszú Facebook-posztját.

Szebellédi Endre megerősítette amit az országos tisztifőorvos is bejelentett, hogy az otthon dolgozóit is tesztelték, és köztük nincs fertőzött . Az intézményben március 8. óta látogatási és kijárási tilalom van, az ott dolgozó szociális gondozók és ápolók pedig "az elvárható szakmaisággal és lelkiismerettel helyt álltak, és teszik ezt folyamatosan".

Hangsúlyozta azt is, hogy

"a település lakókörnyezetében nincs diagnosztizált vírussal fertőzött személy, tehát Nagymágocs nem gócpont, nem fertőzött terület.

Elindultak a rövid idő alatt fals információk, ezeket kívánom megcáfolni. Kijelenthető, hogy nincs karantén alatt Nagymágocs, nem szállta meg a települést a katonaság.

A vírus a bentlakásos kastélyotthont érinti, és a dolgozók szakmaiságának köszönhetően az ellátotti létszámhoz mérten alacsony mértékben" - közölte a település vezetője.

