Operatív törzs: lépésről lépésre jön a lazítás a bentlakásos intézményekben

42 új fertőzöttel 3598-re nőtt a magyarországi regisztrált koronavírusosok száma, 3-an megint meghaltak - az elhunytak száma 470, 1454-en már meggyógyultak, így az aktív esetszáma 1674, közülük viszont már csak 29-en vannak súlyos állapotban.

Az operatív törzs pedig szerda reggel is összeült, hogy elhangozhassanak az aktuálisan legfontosabb információk.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa bejelentette, 1000 fősnél nagyobb már az appos távellenőrzést vállalók tábora. Az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 10 932.

Kerek 100 fölé emelkedett a rémhírterjesztési ügyek száma is a járvánnyal kapcsolatban.

Határhelyzet: Nagylak, Ártánd, Röszke, Csanádpalota esetében jelentős a várakozási idő.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, az ismert számadatok elemzése a járványt követően fog megtörténni.

Az aktív fertőzötteknek továbbra is csak egyharmada van kórházban 539 fő - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

"adattisztítás" folyik a megyei adatok között,

a vizsgálatkérő lap adatait ugyanis a lakhely szerintiek miatt korrigálni kell.

Játszóterek, kalandparkok

A járványügyi helyzet - mint rámutatott - lehetővé teszi már a kimozdulást, ami a gyerekeknek a legjobb. A kalandparkok is kinyíltak, bővült lehetőségekkel a játszóterekhez képest, erre reagálva készített a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy ajánlást a működtetőknek és a használóknak is. Ezt ITT LEHET ELOLVASNI. Alapvetés

a kézhigiénia, illetve, hogy

csak egészséges ember jelenjen meg ezeken a helyeken

vegyszeres takarítás nem kell, de a homokozó tartalmát naponta fel kell forgatni, a területet pedig gereblyézni, rendezni kell

a pici gyerekeknek olyan játékokat kell kitalálni, amelyek során "nem szorosan bújnak össze"

a szemeteseket gyakran kell üríteni

ha érintőképernyős tájékoztató tábla áll rendelkezésre, csak akkor üzemeltessék, ha folyamatosan törlik

gyerekeknek nem kell szájmaszk, mert csak huzigálnák.

Kérdések

- Meddig marad a hatósági házi karantén a hazatérőknek?

- Az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan figyel a nemzetközi intézkedésekre és következményeikre. Amikor esedékes lesz, döntés is lesz.

- Mi a helyzet az idősotthonokban?

- 33 intézmény érintett, 846 gondozott és 139 ápoló fertőződött meg. Több mint százan elhunytak, de kétszer ennyien már meg is gyógyultak.

- Mikor fogadhat újra betegeket a tatabányai kórház?

- A főigazgatóval és a megyei tisztifőorvossal folyamatos a kommunikáció, hogy tiszta kép alakulhasson ki. Ma értékeljük az összes adatot, információt, a közeli napokban a felvételi zárlat feloldható, ha nem is minden részlegen, osztályon, te többségük fog tudni beteget fogadni.

- Van-e "térkép" arról, hogy hol, kik, milyen területen kutatnak a vírussal összefüggésben?

- Ismerjük a kutatásokat, illetve hogy ki hol dolgozik. A klinikai területen is számos kutatómunka folyik, a vérplazma-terápia is ennek a kutatómunkának köszönhető.

- Több területen is újra lesznek vásárok. Mire kell figyelni?

- Szabadtéri programok, nem minősülnek rendezvénynek, nincs létszámlimit, de vannak hatalmas vásárok is, ezért azt gondoljuk, ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket egyébként is folyamatosan mondunk. Most már mindenki vigyázzon magára, de van a rendezőnek is kötelezettsége, számos. Aki kimegy vásárra, használjon védőeszközöket, törlőkendőt. Tartsanak távolságot!

- Hol találták a szerdai 42 új fertőzöttet jellemzően?

- Hat megyéből származik, illetve Budapestről. 5 beteg a kamaraerdei otthonból, 4 egy zalai otthonból. A többi beteg nem zárt közösségből való.

- Az egyik idősotthonban augusztus végéről beszélnek, mint a feloldás dátumáról. Igaz-e ez, vagy csak pletyka?

- Nagy a várakozás és vágyakozás. A felszabadítások szépen, sorban követik egymást. Mindenki dolgozik. A javítóintézetekben már engedélyezett a látogatás, a kijárás és a bejárás is. Elhagyható az intézmény. A fogyatékosok és pszichiátriai ápoltak számára is engedmények történtek, szervezett keretek között. Az intézmény elhagyása a kertig valamennyi intézményben megengedett volt mindig is, most is. A felvételi zárlat feloldása kivételes esetekben lehetséges szintén. Igyekszünk mindenki számára visszaadni az életteret, ugyanakkor folyamatos biztonságot tartsunk fenn. Nem tudunk időpontot mondani.

- Mikor nyithatnak meg a zárt terű uszodák.

- Nincsen időpont. A szabad téri medencék látogatása megengedett. Illetve az ezekhez kapcsolódó létesítmények. De nincs messze ez az időpont.

