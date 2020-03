Úgy ér véget a szentendrei bringahídügy, hogy sokkal tovább tart

A Nemzeti Infrastruktúra (NIF) Zrt. beruházásában 1,5 milliárd forint uniós forrás felhasználásával gyalogos-kerékpáros híd épült volna Szentendre és Szigetmonostor között. Szentendre új önkormányzata ehhez nem járult hozzá, miután a lakosság körében végzett kéthetes véleménynyilvánító szavazáson felmérték: a helyiek inkább azt szeretnék, hogy a város déli részén, a Postás strandnál épüljön híd.

Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője reakciójában azt közölte, a helyi önkormányzat a híd ellehetetlenítésére játszott, az városvezetés által javasolt hídhely ugyanis soha nem volt alkalmas hídépítésre, és ezt korábban meg is vizsgálták, az önkormányzat pedig tudott róla.

"Egyáltalán nem ez volt a szándékunk. A kerékpárút tervezője, aki több lakossági fórumon is előadást tartott, maga mondta, hogy nem is vizsgálták a déli helyszín megvalósíthatóságát, mert egyetértés volt az előző városvezetésben a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztővel és Szigetmonostor önkormányzatával abban, hogy a belvárosban kell megépíteni a hidat. Tehát ők csak a belvárosi helyszíneket vizsgálták" - tisztázta Fülöp Zsolt az InfoRádióban.

Szentendre polgármestere szerint az is biztos, hogy a szigetmonostori településrendezési tervben hídhelyként szerepel ez a lehetőség, és a szentendrei építési szabályzatban is van hídhely a belvárostól délre, ezért szerinte van mozgástér.

"Nem arról van szó, hogy nem szeretnének hidat a szentendreiek, hanem arról, hogy nem a belvárosban szeretnék" - tette hozzá.

Indoklásként elmondta még, a korzó 15 évvel ezelőtt újra kinyílt a szentendreiek előtt, ez egy gyalogos-, sétatér és rendezvénytér, amelyen kerékpáros forgalmat átvezetni újfajta tervezést igényelne, fizikailag is el kell választani egymástól a gyalogos és kerékpáros forgalmat, nem utolsósorban pedig látványban is mást jelentene a környék.

Vitézy Dávid kritikájában arra is utal: nem lesz bringás híd Szentendre és Szigetmonostor között, belátható időn belül, kútba esett most ez a beruházás.

Erre reagálva a polgármester azt mondja: jobb, ha egy híd lassan, jobb helyre épül, mintha gyorsan, rossz helyre.

"Bár most nagy valószínűséggel három éven belül nem lesz híd, amit mi el is mondtunk a kampányban, ám 2023 után is van élet, a következő építési pályázati szakaszokban lesz realitása a hídéptésnek, addig van időnk pályázatot kiírni a külalakjára, és egyeztetni is az összes szakhatósággal" - szögezte le.

A Magyar Kerékpárosklub az alábbi Facebook-posztban reagált a szentendrei hídügyre, tiszteletben tartva a választás végeredményét.

Kifejtette a véleményét az ügyben csütörtökön Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is. Úgy vélte, a szentendrei önkormányzat több hetes helyi véleménykutatási "színjátékkal" megakadályozta, hogy Szentendre és Szigetmonostor között gyalogos-kerékpáros híd épüljön uniós forrásból az európai kerékpárúthálózat (EuroVelo6) részeként.

Fülöp Zsolt szentendrei polgármester becsapta a helyieket, amikor olyan helyszínt - a Postás strandot - is szavazásra bocsátott, amelyről pontosan tudta, hogy ott nem építhető meg a híd - jelentette ki Révész Máriusz. Az önkormányzat által javasolt helyszínről szerinte nincs értelme tárgyalni, mert a szemben lévő szigeti részen védett vízbázist érint, ahová nem lehet építkezni.

