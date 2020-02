Mráz Ágoston Sámuel: Orbán Viktor megtalálta a térség hangját

Tavaly augusztusban Sopronban találkozott egymással Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár, most hétfőn Berlinben került sor az újabb megbeszélésre.

"Már tavaly augusztusban, a határnyitás harmincadik fordulója megünneplésekor is úgy tűnt, hogy normalizálódott a felek kapcsolata, most pedig még eggyel tovább lépett a helyzet, nem túlzás azt mondani, a természetes szövetségi kapcsolat állt helyre" - vélekedett az InfoRádióban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a hétfői eseményeket értékelve; egymás eredményeit elismerik a felek, és a magyar kormányfő a német kancellárral képes stratégiai együttműködésben is megállapodni, "a kiszivárgó hírek szerint a napirenden lévő kérdésekben teljes volt az egyetértés".

A két gazdaság nagyon szorosan összekapcsolódik, ezt a vezetők többször is hangsúlyozták. Arra a kérdésre, hogy az egymásra utaltság-e az, ami miatt az összekötő dolgokra képesek koncentrálni, nem az elválasztókra - például a migráció -, azt mondta, a természetes szövetségbe beletartozik, hogy a problémás kérdéseket is tudják kezelni a felek, de nem a problémát keresik.

"Egyszerűen ténykérdés, hogy a rendszerváltozás óta Németország és Magyarország gazdasága szorosan együttműködik,

ma már Magyarország nem csak összeszerelő-üzem Németország számára,

hanem ennél sokkal többről van szó, az ipartól kezdve a szolgáltatási szektoron át a telekommunikációig német vállalatok vannak jelen Magyarországon, és szeretik is ezeket a telepeket. Tudjuk jól, a német gazdaság lassulóban lesz, ami hatással lesz Magyarországra, szükséges is, hogy ne csak ünnepeljék a felek a jó gazdasági kapcsolatokat, hanem fel is készüljenek a jövőre" - ecsetelte Mráz Ágoston Sámuel.

Orbán Viktor nagy erőket mozgósít, hogy a magyar álláspont a V4-eké is legyen, úgy tűnik, ezt most a német kancellár is elismerte, azt mondta, a gazdasági együttműködés velük is rendkívül szoros, erre eddig korábban nem volt példa.

"Németország nagyon sokáig szkeptikusan figyelte ezt az együttműködést. Korábban ahhoz volt hozzászokva, hogy

az egész közép-európai régió egyértelműen a német érdekek képviselője és támogatója, de valahogy ez az uniós csatlakozás után ez elkezdett gyengülni.

2010 után Orbán Viktornak nagyon nagy része volt abban, hogy önálló hangot talált a régió" - húzta alá Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint ezt eleinte szkeptikusan, távolságtartóan szemlélte Németország, majd felismerte, hogy ez neki is jó lehet, hisz más országok is az együttműködést keresik.

Úgy érzékeli, a hétéves uniós keretköltségvetéssel kapcsolatban kompromisszum fog születni, de ehhez idő kell, amit a németek is elfogadnak, a gazdag országoknak át kell látniuk, hogy minden egyes befizetett eurócentükből ők is hasznot húznak a megrendeléseken keresztül.

