Történelmi jelentőségű döntés született a bulinegyedről

Először született Budapesten olyan döntés, amelyben nem minden szolgáltatót egy kalap alá véve szabályozzák az éjszakai nyitva tartást. Egy olyan kritériumrenszer létrehozásáról határozott ugyanis a VII. kerületi képviselő-testület, amely minőségi alapra helyezi a kérdést azzal, hogy a követelményeknek való megfeleléshez köti a hosszabb nyitva tartás engedélyét - mondta az InfoRádióban Németh G. Dániel, Night Mayor BUD egyesület szóvivője. Azt reméli, hogy ez a szabályozás példa lesz a szomszédos kerületeknek is.

A jövő héten már összeül az a bizottság, amelynek ki kell dolgoznia egy objektív és transzparens követelményrendszert február végére. Tagjai lesznek önkormányzati képviselők, valamint a rendőrség, a biztonsági szolgálatok, a civil szervezetek, illetve a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek képviselői.

A közgyűlés márciusban fogja tárgyalni a javaslatokat.

A többi résztvevő mellett a Night Mayor BUD egyesületnek is vannak konkrét javaslatai. Ezekről Németh G. Dániel elmondta: reméli, hogy a kocsmatúrák (amikor fiatal lányok visznek körbe ittas külföldieket) kiszorulnak a kerületből, mert ez egy nehezen kontrollálható forma, és a résztvevők sokat vannak a közterületeken, miközben egyik helyről a másikra mennek. Ez minőségrontó, nincs rá szükség az egyesület szerint.

Remélik azt is, hogy a kulturális és közösségi értéket is bírálni fogják a kritériumok között, azért, hogy több ilyen, mindenkinek értéket teremtő programot szervezzenek az egyes helyszínek. Véleményük szerint szükséges az is, hogy a környéken élők számára minden szórakozóhelynek legyen egy kapcsolattartója probléma esetére. A vállalkozásoknak továbbá gondozniuk kell az utcákat, pluszban takarítaniuk kell, és ahol lehetőség van rá, fogyasztás nélkül be kell engedjék a vendégeket mosdóba, hiszen nincs elegendő közvécé a bulinegyedben.

Az egyesület szóvivője közölte: fel kell mérni a következő három hónapban azt, hogy hány szolgáltató van a területen, milyen jellegűek, milyen tevékenységet folytatnak, illetve melyekkel vannak problémák. Ez a tudás, egy hatásvizsgálat nagyon fontos ahhoz, hogy a városi turizmus jövőjét nem veszélyeztető szabályozás születhessen.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán