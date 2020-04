Indul az új világ a bulinegyedben - így murizhatnak majd éjfél után

Most nagy a csend Budapest VII. kerületének „bulinegyedében” is, de már tudni, milyen lesz majd az új élet. Elfogadták ugyanis azt a széles konszenzuson alapuló rendeletet, amely a belső-erzsébetvárosi kocsmák éjfél utáni nyitva tartását szabályozza.

A rendelet a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba - írja a Népszava.

A szórakozóhelyek tulajdonosainak egy külön nyitva tartási engedélyt kell kérelmezniük, ha a rendeletben meghatározott követelményeket teljesítik. A szabályokat az önkormányzat, a lakók és a vendéglátósok képviselői közösen dolgozták ki.

Alapállás, hogy a szórakozóhelyek éjfél és reggel hat óra között nem tarthatnak nyitva. Ez alól csak azok a helyek kaphatnak mentességet, amelyek teljesítik az előírt feltételeket. Ezek közé tartozik egy hitelesített zajmérő és teljesítményszabályozó eszköz felszerelése, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé.

A kevesebb mint száz vendég fogadására képes helyeknek automatikus ajtóbehúzót vagy fotocellás ajtót kell felszerelniük. Száz és százötven fő közötti befogadóképességnél már zsilipes be- és kiléptető rendszer, ennél is magasabb vendégszámnál pedig a katasztrófavédelmi hatóság által hitelesített forgalomszámláló berendezés is kell.

Az üzemeltetőnek vállalnia kell azt is, hogy este tíz és reggel nyolc óra között nem végez áruszállítást, a mellékhelyiségek használatát a teljes nyitva tartási idő alatt bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

Törekedni kell arra, hogy a vendégek ne vigyék ki közterületre a szeszeket, továbbá kötelező alkalmazni egy olyan személyt, aki a szabályokról tájékoztatja a vendégeket.

Egységes, tájékoztató piktogramokat is ki kell helyezni.

A vendéglátóegység előtt található járdaszakaszt naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel kell letakarítani, a kukák ürítésére külön hulladékszállítási szerződést kell kötni. A takarítást takarítási napló vezetésével is tudni kell igazolni az illetékes hatóság kérésére. Egyszer használatos műanyagpoharakat tilos lesz használni.

A külön nyitva tartási engedély legfeljebb egy évre szól majd, vagyis évente meg kell újítani. Az engedély visszavonható, ha a kritériumrendszert az adott hely üzemeltetője megszegi.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán