Az óbudai önkormányzat honlapján kedden jelent meg az a hír, hogy a Tarlós István főpolgármester által vezetett Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2030-ig szóló közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti Mobilitási Tervet, amely részeként

a szentendrei H5-ös HÉV-vonalra szeptember 1-jétől M5-ös metróként fognak hivatkozni.

A közgyűlés arról is döntött, hogy a vonal Békásmegyer és a belváros közötti szakaszát metróüzemre alakítják át.

Az elképzelésről Dornel Lajos, a Budapesti Mobilitás Terv szakértője, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke nyilatkozott az InfoRádiónak:

"Az az elképzelés, ami 2007-08 körül született, az a Kaszásdűlőtől befelé, a város felé eső részt helyezte volna alagútba, ami nagyjából úgy nézett volna ki, hogy Kolossy tér, Margitsziget, Lehel tér, Nyugati pályaudvar és úgy a belvároson át a Kálvin tér, és úgy kötött volna be a déli HÉV-vonalakba – magyarázta. – Óbudának az a felvetése, hogy, miután a csillaghegyi–békásmegyeri térségben is nagyon súlyos közlekedési problémákat okoz a HÉV, itt is vizsgálják meg a tervezők a lesüllyesztés különböző műszaki lehetőségeit. Ezt összefoglalva sokkal egyszerűbb metrónak mondani, de természetesen a műszaki megoldások sokfélék lehetnek" – tette hozzá.

Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke a tervet jónak és támogathatónak tartja, ugyanakkor úgy véli, számos kritériumnak kellene megfelelnie a szentendrei H5-ös HÉV-vonalnak ahhoz, hogy metróvonalként működjön. "Talán a legfontosabb az, hogy szintbeli kereszteződés nem lehet, gyalogos kereszteződés szintén metrónál elképzelhetetlen, és ezen kívül is vannak olyan műszaki paraméterek, amelyeknek meg kell felelni. Itt egy óriási kérdés, többek között, hogy milyen járművek közlekednek majd ezen a vonalon, milyen vasútbiztosító- és áramellátási berendezések kerülnek telepítésre" – fogalmazott.

A Budapesti Közlekedési Központ a koncepcióval kapcsolatban csak annyit közölt az InfoRádióval, hogy a döntéssel a Fővárosi Közgyűlés kifejezi, hogy a fejlesztések során a H5-ös HÉV-re a budapesti gyorsvasúti hálózat részeként, távlati metróként tekint. A döntés üzemeltetési, utasforgalmi szempontból szeptember 1-jétől nem jár változással.

