Súlyos hiányosságokra hívta fel a figyelmet a Hableányt üzemeltető cég ügyvédje

A dunai hajóbaleset egyetlen gyanúsítottja továbbra is a Hableány turistahajóba hátulról beleütköző és azt elsüllyesztő Viking Sigyn ukrán kapitánya, és a nyomozás egy bűncselekmény (vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező, gondatlan veszélyeztetése) gyanúja miatt. megalapozott gyanúja miatt van folyamatban. A rendőrségi megállapítások szerint nem volt ittas vagy drogos állapotban Jurij C., ám lapértesülések szerint meglehet, hogy épp szelfizgetett, amikor a tragédia történt.

A férfi ügyvédje szerint védence "érdemi vallomást tett tanúként, amely nyilatkozatát gyanúsítottként is fenntartotta. Vitatja a felelősségét és azt mondja, hogy nem érzi magát hibásnak a történtekért".

Dr. Sógor Zsolt, a Hableányt üzemeltető társaság, a Panoráma Deck Kft. ügyvédje szerint mind a kapitány, mind pedig több munkatársa felelős lehet a tragédiáért.

"A Hableányt maga alá gyűrő szállodahajót márciusban bocsátották vízre, a csúcstechnológiával méterre pontosan jelző radarokkal felszerelt, egyszemélyes kormányállású jármű, azaz egy ember is kormányozhatja biztonságosan a műszerek segítségével, ha odafigyel. A hajózás szabályai szerint azonban a Viking Sigyn 7-9 fős hajózási személyzetéből egy kormányos matróznak, különösen sötétben, szakadó esőben, a nagy sodrású, áradó folyón, egy hídpillér felé tartva kötelező lett volna az orrban szolgálatot tejesítenie. Az ő dolga lett volna többek között rádión jelenteni az esetleges veszélyt vagy akadályt a parancsnoki hídnak" - mondta a jogász a Blikknek.

A tragédiát okozó hajó mögött 100 méterrel egy másik Viking jármű is haladt akkor. "Ha a kapitány időben rádión átszól a kollégájának, minden bizonnyal több ember megmenthető lett volna. A bizonyítási eljárás része lesz kideríteni azt is, hogy a 135 méteres hajó kapitányi hídjáról nézve milyen terület esik a holttérbe" – árulta el a korábban nyomozóként is ismert ügyvéd.

A gyanúsítás szerint a Viking Sigyn nem vett fel kapcsolatot előzéskor a Hableánnyal, és hídszűkületben próbált előzni, ami tilos.

A május 29-ei balesetben a Hableány legalább 23 koreai utasa és 2 fős magyar személyzete lelte halálát a Margit hídnál, 7 embert kimentettek, 3 koreai turistát eltűntként tartanak nyilván.

A szállodahajó 64 éves ukrán állampolgárságú kapitányát a baleset másnapján vették őrizetbe. A 15 milliós óvadék megfizetése után elhagyhatta a börtönt, Budapestre kiterjedő bűnügyi felügyelet hatálya alá került, nyomkövetőt kell viselnie, és köteles hetente kétszer személyesen jelentkezni a nyomozóhatóságnál.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs