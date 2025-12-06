ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Zátonyra futott az orosz szellemflotta megsérült hajója Bulgáriánál

Infostart / MTI

Zátonyra futott Bulgária partjainál az úgynevezett orosz szellemflottához tartozó egyik olajszállító hajó, amelyet Ukrajna november végén támadott meg a Boszporusznál - közölte szombaton Anton Zlatanov, a bolgár határvédelmi rendőrség vezetője.

A helyi hatóságok közölték, hogy igyekeznek kimenteni a hajó legénységét.

Zlatanov kifejtette, hogy a Kínában bejegyzett, a gyanú szerint illegális orosz olajszállításra használt Kairos nevű hajó legénységét az időjárás és a magas hullámok miatt egyelőre nem lehet evakuálni. Szavai szerint a hajót a bolgár határőrség pénteken, dél körül észlelte.

„Az első órákban a legénység nem lépett kapcsolatba a bolgár hatóságokkal. Később azonban már válaszoltak, és jelezték, hogy tíz ember tartózkodik a fedélzeten, és szeretnék, ha kimentenék őket” – magyarázta Zlatanov. Elmondta, hogy most az olajszállítót folyamatosan megfigyelik az időnként négy méter magasságot is elérő hullámok miatt, és a határőrség egy speciális felszereléssel felszerelt hajója készen áll a beavatkozásra. „Két vontatóhajó és egy helikopter is készen áll a mentési művelethez való csatlakozásra” – tette hozzá.

Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos Novorosszijszk fekete-tengeri orosz kikötőváros felé hajózott, amikor külső támadás érte, és kigyulladt körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól.

A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt.

A hajó Ahtopoltól körülbelül egy tengeri mérföldre futott zátonyra, Bulgária délkeleti csücskénél, közel a török határhoz.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Zátonyra futott az orosz szellemflotta megsérült hajója Bulgáriánál

oroszország

ukrajna

dróntámadás

bulgária

boszporusz

olajszállító

zátony

szellemflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) friss jelentése szerint megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát, vagyis a sugárzás megakadályozását. Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei szervezkednek Moszkvából, a céljuk, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen, és visszaszerezzék elvesztett befolyásukat. Állítólag már 50 ezernél is több harcost számlál a mozgalom. Oroszország tengeri blokáddal válaszolhat az ukrán kikötőkből induló áruszállítmányokra az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások után. Ez az akció azonban sok veszélyt rejt: Moszkva pontosan a növekvő veszteségek miatt vonult vissz a Fekete-tengerről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 18:37
Meccsnézés közben jött a gyilkos robbanás, sokan életüket vesztették az életüket a teázóban
2025. december 6. 18:21
Floridában tárgyalnak a béke felé vezető út további lépéseiről
×
×
×
×