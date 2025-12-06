A vb-címért küzdő trió indulhat az élről – íme a rajtsorrend

Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.
Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.
A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt.
Az élen küzdő trió csatájába a köridők alapján még George Russell, a Mercedes brit versenyzője is beleszólhat, ugyanakkor neki nem sikerült az időmérőn megelőznie egyik vb-aspiránst sem, és a negyedik pozícióból vághat majd neki a viadalnak.
Úgy tűnik, hogy nem sikerül jól zárnia az évet a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnak, a Ferrari brit versenyzője ugyanis megint nem jutott tovább az időmérő első szakaszából és csak a 16. helyről startol majd.
Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
- sor: Max Verstappen (holland, Red Bull), Lando Norris (brit, McLaren)
- sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), George Russell (brit, Mercedes)
- sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Esteban Ocon (francia, Haas)
- sor: Isack Hadjar (francia, RB), Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- sor: Oliver Bearman (brit, Haas), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- sor: Liam Lawson (új-zélandi, RB), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- sor: Pierre Gasly (francia, Alpine), Franco Colapinto (argentin, Alpine)