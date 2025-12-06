ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának szabadedzésén az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 5-én, két nappal a futam elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

A vb-címért küzdő trió indulhat az élről – íme a rajtsorrend

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.

A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt.

Az élen küzdő trió csatájába a köridők alapján még George Russell, a Mercedes brit versenyzője is beleszólhat, ugyanakkor neki nem sikerült az időmérőn megelőznie egyik vb-aspiránst sem, és a negyedik pozícióból vághat majd neki a viadalnak.

Úgy tűnik, hogy nem sikerül jól zárnia az évet a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnak, a Ferrari brit versenyzője ugyanis megint nem jutott tovább az időmérő első szakaszából és csak a 16. helyről startol majd.

Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull), Lando Norris (brit, McLaren)
  2. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), George Russell (brit, Mercedes)
  3. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  4. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber), Esteban Ocon (francia, Haas)
  5. sor: Isack Hadjar (francia, RB), Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  6. sor: Oliver Bearman (brit, Haas), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  7. sor: Liam Lawson (új-zélandi, RB), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  8. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  9. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  10. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine), Franco Colapinto (argentin, Alpine)

24 ÓRA
