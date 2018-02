Brutális büntetés - hatalmas fordulat a balatonföldvári traffipax ügyében

Rendszerhiba történt, amikor a VÉDA kapu alatt áthajtó Skoda Octaviáról azt állították, hogy 50 km/óra helyett 167-tel száguldott. Mi történhetett és mit tehetnek azok az autósok, akiket ártatlanul büntetnek meg?

A határozat szerint az autó tavaly október 15-én az 50 km/óra legnagyobb megengedett sebesség több mint háromszorosával száguldott át egy telepített sebességmérő-kapu alatt a 7-es út balatonföldvári szakaszán.

Az ügyben mindössze három, a VÉDA rendszer által készített fotót láthatott az érintett, melyek közül csak kettőn látszott a Skoda Octavia, és csupán az egyiken szerepel sebességadat - írja a Totalcar.

A rendőrség szerint az autó, amelyben egyébként négy felnőtt és egy gyerek utazott, legalább 167 km/óra sebességgel ment, amikor lemérték. Vezetője viszont állította, hogy egyáltalán nem szabálytalankodott. Komikus, hogy a rendőrség még azt is leírta a levelében, hogy a sebességadatot a mérési hiba korrekciója után határozták meg, tehát az autó elvileg akár ennél gyorsabban is mehetett.

A család először kifogással élt a határozattal szemben, majd ügyvédjükkel fellebbeztek, de hiába. Első és másodfokon is helybenhagyták a büntetést, mondván a sebességmérő berendezés hitelesített mérőeszköz, melyet éppen tavaly vizsgáltak be, így 2019 közepéig, a hitelesítési bizonyítvány lejártáig nincs ok kételkedni a működésében.

Happy end

Február 1-én újabb levelet kapott a család. Ezúttal az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, Óberling József ezredes, illetve ügyintéző munkatársa írt. A közlekedésrendészet megsemmisítette az első fokon eljáró Vas megyei, és a másodfokon eljáró Budapesti rendőr-főkapitányság döntését. Így a családnak nem kell fizetnie, ügyüket lezárták, a fellebbezés miatt befizetett illetéket is visszautalják nekik.

