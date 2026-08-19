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Egy kitámasztott elektromos kerékpár egy parkban.
Nyitókép: Unsplash

„Ha nem én, akkor más vitte volna el” – védekezett a tolvaj

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A 28 éves csökmői nő Budapesten tulajdonított el egy tunéziai fiatalember által bérelt elektromos kerékpárt. A rendőrség hamar a nyomára akadt a GPS-nyomkövető alapján, ami viszont igazán érdekessé tette az esetet, az a nő magyarázata a tettére.

A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság III. Bevetési Osztályának kér járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés – írja beszámolójában a rendőrség.

A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt elektromos kerékpárját az üzlet előtt, a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette.

20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit.

A készenléti rendőrök telefonon felvették a kapcsolatot az e-bike-ot bérbeadó céggel, ahonnan megtudták, hogy a kerékpár értéke 350 ezer forint, és GPS-nyomkövető van rajta. Ez alapján indultak a bicikli után, amit a XI. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Azonnal megállították, majd leszállították a bicikliről.

Az igazoltatás során a 28 éves csökmői nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt lopta.

Csak annyit mondott a rendőröknek, hogyha nem ő, akkor más vitte volna el.

Mind a sértett, mind a bérbeadó egyértelműen azonosította a kerékpárt, amit a tunéziai férfi egyből vissza is kapott.

A nőt a KR-es járőrök a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő, majd őrizetbe vették. Lopás miatt indult vele szemben büntetőeljárás.

A cikk nyitóképe illusztráció.

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Kezdőlap    Bűnügyek    „Ha nem én, akkor más vitte volna el” – védekezett a tolvaj

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