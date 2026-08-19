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Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

Hivatalosan is elismerte házasságon kívül született fiát a belga király öccse

Infostart / MTI

Lőrinc belga herceg, Fülöp király öccse hivatalosan is elismerte fiaként a 26 éves Clément Vandenkerckhove-ot, aki Wendy van Wanten színésznőtől és énekesnőtől – polgári nevén Iris Vandenkerckhove-tól – született.

A 62 éves Lőrinc herceg 2025-ben jelentette be, hogy Clément az ő fia. A herceg most az anyakönyvi nyilvántartásban is hivatalosan elismerte apaságát. Az elismeréssel a fiú jogosulttá válik a belga hercegi címre. Ahhoz, hogy hivatalosan is viselhesse a hercegi címet, Fülöp királynak még alá kell írnia egy királyi rendeletet, aki korábban már kijelentette, hogy hajlandó rá.

Clément nem részesül állami juttatásban, semmilyen tisztséget, protokolláris rangot vagy hivatalos megbízatást nem fog betölteni, apja hivatalos elismerésével ugyanakkor Lőrinc teljes jogú örökösévé válik, és jogosult lesz apja családnevének, a Szász-Coburg névnek a viselésére is.

A 61 éves Lőrinc, Albert volt belga király és Paola királyné harmadik, legfiatalabb gyermeke, Fülöp király és Asztrid hercegnő öccse. Közvetlen és gyakran szokatlan megnyilvánulásai miatt a királyi család fekete bárányának tartják.

A herceg 2003-ban vette feleségül a brit származású Claire Coombs földmérőt, akitől három gyermeke született: Louise, valamint a 2005-ben világra jött ikrei, Nicolas és Aymeric. A házaspár az elmúlt években felmerült válsághírek ellenére továbbra is együtt él.

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