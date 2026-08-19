A tűzoltók elfújták a tűzijáték megtartását

Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén – írja az Index.

Gémesi György szerdán a Facebook-oldalán közölte: „Ma reggel konzultáltam a helyi katasztrófavédelem vezetőjével a tűzijáték megtartásának biztonságáról, aki arról tájékoztatott, hogy a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, de örömmel venné és támogatná, ha idén a szárazság és vízhiány miatt nem tartanánk meg.”

Azt gondolom, nem kérdés, hogy ami egy kicsit is veszélyezteti az emberek és a rendezvény biztonságát, azt el kell hagyni. Így holnap nem lesz tűzijáték – jelentette be Gödöllő polgármestere.

A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. Budapesten megtartják, de az elmúlt éveknél jelentősen rövidebb, mindössze tízperces lesz.