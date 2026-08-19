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Tűzijáték látványos fényei.
Nyitókép: Pixabay

A tűzoltók elfújták a tűzijáték megtartását

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Újabb városban marad el a tűzijáték augusztus 20-án, bejelentést tett a polgármester.

Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén – írja az Index.

Gémesi György szerdán a Facebook-oldalán közölte: „Ma reggel konzultáltam a helyi katasztrófavédelem vezetőjével a tűzijáték megtartásának biztonságáról, aki arról tájékoztatott, hogy a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, de örömmel venné és támogatná, ha idén a szárazság és vízhiány miatt nem tartanánk meg.”

Azt gondolom, nem kérdés, hogy ami egy kicsit is veszélyezteti az emberek és a rendezvény biztonságát, azt el kell hagyni. Így holnap nem lesz tűzijáték – jelentette be Gödöllő polgármestere.

A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. Budapesten megtartják, de az elmúlt éveknél jelentősen rövidebb, mindössze tízperces lesz.

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Kezdőlap    Belföld    A tűzoltók elfújták a tűzijáték megtartását

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