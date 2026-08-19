Fidesz: „kapkodás, hergelés és hatalmi önkény” lett a Tisza száz napjából

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében azt írta: a Tisza Párt a kampányban több olyan intézkedés azonnali végrehajtását ígérte, amely száz nap elteltével sem történt meg.

Ezek között említették a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, a gyes és a gyet megduplázását, továbbá a szociális szektorban ígért 25 százalékos béremelést és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését.

„Kivezették a kamatstopot, támadják az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, kiárusítják az energiaszektort, a magyar cégek helyett a külföldi multiknak engedik át a magyar piacot” – fogalmaztak.

Úgy értékelik, hogy a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról és a 480 forintos benzinárral kapcsolatban is, valamint magára hagyta az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat.

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt működő és emberséges Magyarországot ígért, de „kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt kaptunk”.