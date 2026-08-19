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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Fidesz: „kapkodás, hergelés és hatalmi önkény” lett a Tisza száz napjából

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Facebook-kormányzásként értékeli a Fidesz-frakció a Tisza-kormány első száz napját, amely az ellenzéki képviselőcsoport szerint azt mutatja, hogy Magyar Péter miniszterelnök és pártja nem teljesíti választási ígéreteit, kormányzását pedig kapkodás és az előző kabinet hibáztatása jellemzi.

A Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében azt írta: a Tisza Párt a kampányban több olyan intézkedés azonnali végrehajtását ígérte, amely száz nap elteltével sem történt meg.

Ezek között említették a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, a gyes és a gyet megduplázását, továbbá a szociális szektorban ígért 25 százalékos béremelést és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését.

„Kivezették a kamatstopot, támadják az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, kiárusítják az energiaszektort, a magyar cégek helyett a külföldi multiknak engedik át a magyar piacot” – fogalmaztak.

Úgy értékelik, hogy a kormánypárt hazudott az iskolakezdési támogatásról, a gyógyszerek áfájáról és a 480 forintos benzinárral kapcsolatban is, valamint magára hagyta az azbeszttel szennyezett területeken élő családokat.

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt működő és emberséges Magyarországot ígért, de „kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt kaptunk”.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: „kapkodás, hergelés és hatalmi önkény” lett a Tisza száz napjából

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