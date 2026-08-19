Két férfi szexuális cselekményt végzett egy zalaegerszegi közterületen

Másfél hete az egyik közösségi oldalon látott napvilágot egy bejegyzés, miszerint egy férfi Nagykanizsa belvárosában szeméremsértő módon viselkedett egy nővel. Követte, a ruhája alá nyúlt, ami után a megtámadott nő elment a rendőrségre, de végül nem kérte, hogy eljárás induljon.

Néhány nappal később egy fiatalkorú lány az édesapjával jelent meg a nagykanizsai rendőrkapitányságon, hogy bejelentést tegyen. A lány elmondta, hogy az Eötvös téren odalépett hozzá egy férfi, és megfogdosta.

A nagykanizsai rendőrök tanúkat kutattak fel, illetve kamerafelvételeket elemeztek, így azonosították és fogták el a 43 éves elkövetőt. A férfi mindkét esetről részletes beismerő vallomást tett.

A zalaegerszegi rendőrök augusztus elején kaptak információkat arról, hogy Zalaegerszegen, a Parkerdőben két férfi létesített szexuális kapcsolatot nyilvánosan, egyikük pedig többször is meztelenül mutogatta magát, ezért hivatalból eljárást indítottak. Állampolgári segítséggel azonosítottak a napokban egy 67 és egy 65 éves férfit, akik közül az idősebbet szeméremsértés bűntette miatt hallgatták ki.